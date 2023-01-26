吳京點讚自己憑實力獲218億票房微博　內容疑暗諷易烊千璽靠提攜

22歲易烊千璽雖然於2019年才首次拍電影，但短短3年多便斬獲百億票房，不只憑《少年的你》奪得第39屆香港電影金像獎「最佳新演員」獎，去年主演的電影《奇蹟·笨小孩》更入圍第95屆奧斯卡「最佳國際影片」，今年與沈騰合作的《滿江紅》票房又領跑內地春節檔，日前個人主演電影票房突破150億，可謂年輕有為，潛力無限。



《滿江紅》由張藝謀執導，沈騰、易烊千璽、張譯、雷佳音主演。（劇照）

然而，由於去年易烊千璽考取中國國家話劇院時曾引起爭議，指其藉「明星特權」入職，在網絡鬧得沸沸揚揚，最後他本人發文表示退出中國國家話劇院，事件才得以收場，但不多不少對自身造成了些負面影響。因此，今次易烊千璽個人票房破150億後，遭到大批網友冷嘲熱諷，認為他之所以有這樣的成績是靠同戲演員攜帶，尤其是助他突破百萬票房的《長津湖》，是靠題材及吳京，今年的《滿江紅》靠的是號召力極強的沈騰以及實力派張譯、雷佳音，並非易烊千璽個人實績，但卻吹噓自己150億票房，令網友大為反感。

易烊千璽因考國家話劇院的事引起很大爭議。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室 ）

日前，有網友在微博曬出吳京過往多套戲總票房，包括《戰狼》系列、《流浪地球》、《長津湖》等，共計218億，並寫道：「內娛所有帝，只服吳京，沒有拼盤，笑癲了，想到一些人」，疑暗諷易烊千璽，沒有想到的是，吳京昨晚（25日）like了這條微博，即刻引起熱議，而他本人也馬上發文回應稱「手滑了」，不過網友都紛紛大讚他實至名歸，以及表達對《流浪地球2》的喜愛：「無所謂，京就是牛」、「吳京是唯一一個手滑大家不反感的人，因為說的都是事實哇」、「沒事，誰沒手滑過！這是憑實力得到的成績」等。