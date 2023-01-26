梁朝偉王一博《無名》票房排內地春節檔第四　40萬人評論分數尾二

今年內地春節檔競爭相當激烈，易烊千璽、沈騰、吳京、劉德華、王一博、梁朝偉等齊聚大銀幕，目前《滿江紅》票房已突破16億大關，領跑七套電影，《流浪地球2》緊隨其後，即將過15億，兩者豆瓣評分7.9與8.3，口碑不俗，倒是預售「冠軍」《無名》遠遠落後，票房僅3.61億之餘，分數也拖至今日（25日）才揭曉，只有6.8分，七套戲中倒數第二。



+ 2

對於這個評分爭議，網友總結為「粉黑大戰，流浪拖累」，由於王一博是圈中數一數二的流量明星，粉絲眾多，短短四日已有逾40萬人參與評價，不過口碑相當極端，令豆瓣平台不得不提示「當前觀眾意見分歧較大，隨機展示部分短評，請謹慎參考」。有網友發現，不少為《無名》打高分的賬號，給其他影評打低分，但依然未能挽救該戲的口碑及票房。

早在《無名》定檔後，王一博的粉絲就開始為「谷票房」做準備，包括連續打戲院電話要求增加場次，質疑票價太高等，逼得工作人員打長文發洩；其次，粉絲特別在戲院擺檔，送禮物給路人，望為王一博打高分。而這樣激進的手法並非第一次，粉絲們為了幫王一博的劇集刷高分（指通過不正當手段獲得積分），藉助豆瓣機制灰色地帶，先到其他書籍評分亂打分，然後再為王一博的作品寫好評，這樣就能有效增長評分。

除此之外，王一博的黑粉也眾多，有網友表示，王一博很多對家，且沒有路人緣，因此缺乏票房號召力，衝擊不了黑粉，因此非常被動。在豆瓣顯示的短評同影評中，中肯的評價寥寥無幾，一係激讚，一係踩王一博演技，連帶梁朝偉、周迅也被鬧，如果未看影片，難以判斷孰真孰假。不過，粉絲與黑粉這樣的行為，實在可惜一班台前幕後的付出。

點擊睇更多劇照：