金像獎2023｜姜濤未獲提名新演員　Edan呂爵安兩套入圍自己打自己

第41屆香港電影金像奬2月9日公布入圍名單，幾位MIRROR成員都有份入圍。（影片截圖）

第41屆香港電影金像奬2月9日公布入圍名單，香港當紅偶像組合MIRROR過去一年，不少成員包括姜濤、Anson Lo 盧瀚霆、EDAN呂爵安、JER柳應廷、AK江𤒹生參與的電影陸續上畫，金像獎提名名單亦有不少斬獲﹗

姜濤未能憑電影處男作《阿媽有左第二個》角逐新演員獎。（劇照）

去年MIRROR成員陸續攻影壇，當中姜濤、EDAN呂爵安、JER柳應廷、AK江𤒹生都是首度拍戲，最佳新演員5個提名中MIRROR已佔3個位置， JER柳應廷憑《阿媽有左第二個》入圍，而Edan呂爵安更憑《闔家辣》及《過時過節》獨佔2個新演員提名，形成自己打自己局面，迎戰《燈火闌珊》周漢寧及《白日青春》林諾。

《阿媽有左第二個》中柳應廷有份角逐新演員獎。（劇照）

至於賽前入圍呼聲甚高的姜濤，未能憑電影處男作《阿媽有左第二個》角逐新演員獎，不過4月16日金像獎頒獎典禮當晚，姜濤仍可踏上舞台，事關他主唱《阿媽有左第二個》的主題曲《風雨不改》入圍角逐最佳原創電影歌曲。MIRROR三子以候選人身份現身金像獎，相信又會引來大批鏡粉撐場。

Edan呂爵安更憑《闔家辣》及《過時過節》獨佔2個新演員提名，形成自己打自己局面。（《闔家辣》劇照）

Edan呂爵安在《過時過節》中表現出色。（《過時過節》劇照）