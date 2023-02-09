金像獎2023︱《給十九歲的我》提名最佳電影　英華女校發聲明退出

榮獲香港電影評論學會「最佳電影」，由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，在公映4日後，因為幾位在片中被追踪的學生表達不滿及控訴學校與製作團隊而煞停放映，事件在香港引起廣大迴響及討論。今日（9日）香港電影金像獎協會舉行記者招待會，公布2023年「第41屆香港電影金像獎」各獎項入圍名單，近日有不少爭議的紀錄片《給十九歲的我》逆風入圍「最佳導演」、「最佳電影」、「最佳剪接」三項大獎。令香港觀眾非常驚訝，預計將會引起另一番熱議爭論。

《給十九歲的我》於「第41屆香港電影金像獎」爭議下獲三項提名，包括張婉婷提名最佳導演。（陳順禎 攝）

金像獎提名名單甫一出爐，英華女學校隨即發聲明，表示校方經過審慎考慮下，決定《給十九歲的我》退出「最佳電影」獎遴選，將會繼續就事件與製作團隊及參演校友進行檢討，並感謝「香港電影金像獎協會」與評選委員的提名。

「第41屆香港電影金像獎」提名名單甫一出爐，英華女學校關校長隨即發聲明，表示《給十九歲的我》將退出「最佳電影」遴選。（英華女學校Facebook截圖）

早前榮獲香港電影評論學會「最佳電影」時，學會曾公布《給十九歲的我》的得獎理由撮要：「耗時十年，輾轉追蹤六位英華女生，在時光流轉、人事變遷中撿拾零碎，拼貼成關於二十一世紀香港少女的社會風貌圖，是香港紀錄片中一個特別的存在。影片涉獵廣泛，整理過程艱巨，剪接尤其應記一功；從渥沃之家到平民小戶，由破碎離散到方言與地域特色，都能在作品中找到細膩平實的紀錄。六位被訪少女猶如璞玉，有未經矯飾的直率動人，在鏡頭面前散發着點點靈光。」然而香港電影金像獎與評論學會大獎的投選形式不同，預計或會因近日風波而衍生迥異的賽果。