《想見你》香港上映兩日過230萬　榮登本周新片開畫票房冠軍

大熱劇集《想見你》一推出已大受歡迎，韓國更有翻拍。電影版上月在台灣上畫，本周四（9/2）終於在香港上畫，三位主角柯佳嬿、許光漢和施柏宇都有到港宣傳，而電影上畫後，即成為新片開畫票房冠軍。

早前三位主角都到港做宣傳，亦接受《香港01》訪問。(資料相片)

《想見你》於香港公映首日，單日票房達82萬，連同較早前的優先場次，累積票房已超過130多萬，成為本周新片開畫票房冠軍。到昨日星期五，單日更上升至95萬票房，短短上畫兩日，累積票房已超過230多萬。

時空穿越是《想見你》最引人入性的賣點。(《想見你》劇照)

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三位主演柯佳嬿、許光漢和施柏宇對於《想見你》電影在香港有如此好成績都感到很感動！佳嬿非常感謝香港朋友對《想見你》電影的支持，「希望你們還喜歡這個禮物。過去三年因為疫情，見面變成一件困難的事，現在有機會能帶著電影到各地宣傳，心裡非常珍惜。希望接下來有更多機會，再次到香港跟大家見面。」

（《想見你》劇照）

施柏宇也自言預估不到成績這麼好：「真的非常感謝大家的支持，覺得受寵若驚，希望很快能有機會再跟大家見面～！」許光漢對有此好成績更是感恩：「謝謝香港朋友的一路陪伴與支持，很開心這次有機會可以大家見面，希望大家喜歡我們為你們準備的禮物，期待下次再相見。」除了香港成績報捷外，韓國上映兩星期累積入場人次超過25萬，成績驕人。