荷里活淫監製韋恩斯坦再被定罪　加判16年分期執行料107歲出獄

現年70歲的荷里活淫監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）數年前被揭發利用自己在電影業的地位與影響力，以「潛規則」性侵犯女演員、模特兒及員工，公開指控被他性侵的受害者接近一百人，事件亦引發「#MeToo」浪潮，席捲全球。

Harvey Weinstein上庭照片。（Getty Images）

繼韋恩斯坦於2020年被紐約法院裁定兩宗強姦罪名成立，被判處23年監禁後，於本月23日再就另一宗強姦罪名被判監16年。由於韋恩斯坦在紐約與洛杉磯分別判處的刑期將分期執行，就暫時定罪刑期計算前後共39年，若韋恩斯坦健康長壽，計及已入牢兩年，預計將於107歲才能刑滿出獄。

淫魔Harvey Weinstein消失的蛋蛋成定罪關鍵 下體留明顯手術疤痕

Harvey Weinstein曾經為荷里活金牌監製，被認為是美國電影業其中一位最具影響力的人物。（Getty Images）

去年12月，韋恩斯坦就一宗發生於2013年2月的強姦、強迫口交與以異物性侵罪被判罪名成立，事件牽涉韋恩斯坦於洛杉磯一間酒店內性侵一名前模特兒兼女演員。韋恩斯坦在法院上堅稱自己無辜，並在判刑前表示：「這是一宗誣陷！」而檢察官因為韋恩斯坦在紐約罪名成立，具有前科，於是尋求判處較嚴重的24年刑期，但代表韋恩斯坦的辯方律師則以他年事已高及健康惡化為理由，尋求減刑的可能。