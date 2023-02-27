流水落花專訪 | 鄭秀文掙脫「突破」枷鎖　誠實面對50歲容貌

鄭秀文（Sammi）由2019年的電影《花椒之味》開始，接連嘗試了幾套較為嚴肅現實的題材，人物性格與造型都較以往更加普通貼地，對演技也頗為考驗。雖然當年再度與金像獎擦身而過，但這並未阻礙她前進，在機緣巧合下，與陸駿光拍攝了新晉導演賈勝楓的首套電影作品《流水落花》，以寄樣家庭為題材，Sammi在戲中飾演「陳天美」，一個不折不扣的師奶，看慣她的百變形象，卻很難想象她做「師奶」是哪副模樣。



《流水落花》3月2日香港上映。（電影海報）

花大量時間思考角色肢體語言 受細個鄰居啟發塑造外柔內剛形象

《流水落花》在上映前已售賣了多個優先場，不少戲迷觀影後，都看到了Sammi的突破與改變，就連走路，甚至是說話的聲音，都看不到半點「鄭秀文」的影子，做到與本人如此大相徑庭，Sammi表示「去思考。」她續指道：「開拍都好多時間畀我哋去消化個劇本，建構角色，特別我知我行路，因為有一種Sammi（好似）成隻蟹咁樣行路，咁我就思考呢個角色佢個肢體應該係點樣，努力呈現喺當中，但係我好開心，好多人睇過呢部戲，睇到我喺肢體上面嗰個改變。」

原本Sammi絞盡腦汁如何呈現「陳天美」瘦骨如柴但內裹又充滿力量的狀態，在這過程中突被喚起小時候同住大廈的鄰居：「佢真係咁瘦！據我所知佢經歷咗好多嘅悲歡離合，佢人生好苦，但係我細細個印象，每次淨係望著佢背影，佢雖然一條柴，但我睇到佢係一個好似好堅強好努力活着的一個女人，咁我就明，如果呢個角色裏面有個反差，一個咁瘦，經歷咗咁多嘢的一個女人，但實際上佢內心有某種堅強，我要撐落去，同埋從來都唔將我內心的悲喜，甚至完全唔將傷悲同丈夫分享，呢種瘦到極致，對呢個角色係有幫助。我後尾再睇返成套戲，譬如有啲back shot（背影鏡頭），我同啲小朋友行，拖著佢，或者我攞著抽餸，但係個背影係好瘦嘅時候，好有呢個角色的效果。」

Sammi無論在影視、歌壇或生活中都非常百變，看慣她漂亮、型格，甚至是扮醜的一面，但卻很難想象她做師奶的樣子。（葉志明攝）

與賈勝楓合作學識演戲留白 不再被「我要突破」枷鎖束縛

以往的影視作品中，Sammi幾乎都是與經驗較豐富的名導演合作，不過今次同新晉導演亦有擦出不同火花，令她在拍攝過程中對演戲有了多些體會：「導演在處理整個故事，我覺得佢拍攝手法或者個剪接手法裏面有好多恰當的留白。我覺得原來作為一個演員，好多時在演戲上面有適當情緒上面的留白，其實相當重要，未必每場戲你都要去到最盡，七情上面好多表情，先至代表你做緊（戲），而係有點適當留白，有點空間畀觀眾去消化你的情緒，一個好簡單的眼神，一個細節眼神。作為一個演員，我覺得必須要學習同埋好好咁掌握呢種適當的留白，同適當的爆發，如何在當中攞到一個點係相當之重要，會令到觀眾覺得你處理呢個角色好睇。」

眾所周知，Sammi在現實中從未做過媽媽，戲劇中也只有兩次經驗，但她不止一次提及，今次的表演反而令她感覺鬆容：「我諗我在某個內心其實唔知幾時開始好似冇咗個負擔『我要突破』，即係成日未做好之前，將『突破』好似有某種緊箍咒去箍住自己，其實演戲唔係一種突破，係一種演出。我唔知某時突然鬆綁，冇咗呢種對自己的枷鎖，演戲覺得鬆容，都好賞心悅目，整個過程唔係好有壓力，同埋自己睇完劇本之後都好有信心去駕馭呢個角色，我諗本身呢個角色就已經跳出咗我個框框，呢個相當重要，首先呢個角色已經畀咗好大空間我去做出一個演出上面的改變。」

Sammi同賈勝楓合作在演戲上得到一些新的體會。（葉志明攝）

Sammi坦然接受容貌隨年紀變化 「如果只關注自己外貌，真係唔係再演」

近年來，「中年女演員戲路」的話題不斷湧現，不乏超過40歲的女星依然會扮演10幾歲的角色，令觀眾覺得非常違和，此外亦有年輕演員非常注重熒幕形象，時刻保持「漂亮」，對於年紀與容貌的變化，Sammi坦然面對：「我覺得某程度上演戲係對自己一種情緒的誠實，你敞開自己，大畫面上面你點樣去呈現自己情緒，角色的情緒，或者將你過往人生的經歷可以慢慢融入電影細節裏面，甚至我覺得作為一個女演員，你必須要面對你年紀的增長，你的外貌會變化，你冇可能去返20幾歲，每一個鏡頭都畫到緊緻，我諗女演員你更加要好誠實咁面對一個大銀幕的自己，你隨着年齡嗰種變化，但係你必須要用另一角度睇自己其實呢種歷練，或者呢種外貌的改變，正正就係你未來已經係一個好重要的養分，而冇畀呢樣嘢覺得成為自己阻礙，或者冇咁滑溜。」她強調：「如果有一絲呢啲諗法，你每次望鏡頭，只係睇到自己外貌，而唔係睇到你裏面的話，真係冇再演。咁我覺得喺呢部戲，我有一個好大的改變，因為我要演到50幾歲，個妝亦都幾乎淡到唔化，咁你係咩（樣）喺嗰個大熒幕就係咁呈現出來，呢部戲畀我好大的體會，原來我係可以咁誠實面對自己。」

Sammi認為女演員要坦承接受自己樣貌的變化，不要被所謂的年齡增長影響自己，在戲中的妝容與素顏無異。（劇照）

被女主角骨瘦如柴身形嚇一跳 為角色減磅暴瘦：底褲都甩埋

在訪問中途休息時，Sammi突然笑指有個小秘密一陣要告知導演，性格隨和活潑，甚是得意。她坦言：「記得開拍之前，同導演商量緊呢個角色想佢的外貌、成個人的肢體感覺係點，當時導演就畀咗其中另外一部電影（我睇），佢話我覺得似呢個女主角。我睇一睇，有小小嚇一跳，因為個女主角瘦到比我仲瘦！但我明點解導演想嗰個女主角咁瘦，瘦到好似一條柴的狀態。因為當時我睇完之後返去，第一就係諗，我點樣令到自己仲瘦過平時。」最後，Sammi成功瘦到導演要求的狀態，與平時的形體有所差別：「好瘦啊當時！」現在講起她似乎仍心有餘悸：「瘦到助手都話底褲都甩埋咁滯！真係好瘦好瘦，一日比一日瘦！咁當然要食嘅嘢個量好少，總之要盡量比自己務求好瘦，同埋希望到50幾歲的時候，嗰個狀態啲嘢又會凹呀，會下垂啲，個人會再瘦啲，咁我盡量睇住劇本同時間，校啱，希望自己（在戲中）去到50幾歲的時候可以去到最滄桑嗰種狀態，都真係瘦咗好多磅。」

至於詳細減磅過程，Sammi沒有再分享，看似她如今輕描淡寫笑談當時的狀態，但不難想到她在背後的艱難付出，正如她最後所講：「其實好艱難，因為我本身都係瘦啦嘛。」

Sammi今次的角色年齡跨度非常大，為呈現骨瘦如柴的滄桑狀態，特別為此減磅，非常敬業。（葉志明攝）