流水落花專訪 | 導演賈勝楓受女兒啟發　「父母唔係單向為子女」

撰文：朱奕錦
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賈勝楓，香港新晉導演，曾是周刊的文化版記者，隨著網絡影片的興起，阿楓在訪問、寫文之餘，還要影相、拍片，以及創作些簡單的腳本，由此開始拍一些短片，後與partner開設製作工作室專注拍片，由鮮浪潮、創+作等短片比賽開始，到現在第一部長片——《流水落花》，以寄養家庭為主題，由鄭秀文、陸駿光、談善言主演，一舉獲得第41屆香港電影金像獎3項提名。

隨著傳媒界開始變化，阿楓逐漸對拍片產生興趣，談及兩種職業的轉變，他表示：「我覺得做記者，drama嗰樣嘢比較弱啲，我哋成日會有啲掣肘就係嗰樣嘢夠唔夠真，同埋會想講好多嘢，好多facts。但係電影唔係咁嘅，呢樣嘢係要tune（調節）。」（葉志明攝）

受女兒啟發創作《流水落花》　探討父母與子女之間雙向關係

這天阿楓一身休閒裝扮現身，真人比上鏡更加年輕，訪問期間得悉他有一個女兒，也正是啟發他與太太創作《流水落花》劇本的靈感之一：「我哋成日話父母養育小朋友，即係我哋畀嘢佢，我哋有恩於佢，但我哋經歷覺得，其實調返轉，好多時小朋友畀好多啟發你，佢唔係同你講道理，會用一個好簡單直接嘅一句說話，或者係一個動作，就話畀你聽其實係咁，咁你喺呢方面就領略咗好多。其實父母同子女之間關係並唔係一個單向，好多時候小朋友調返轉會令你反思自己點樣做一個更好嘅大人？點樣做一個更好嘅父母？」

就這樣，阿楓便思考創作一個關於父母同子女之間雙向關係的劇本，但如果只是講一家三口的故事，似乎又太普通，於是便想到「逆向公路片」形式：「主角唔郁，啲人係咁郁。」思考過程中，阿楓想起幫很多親戚湊小朋友的外母：「佢同我外父嘅關係本來好差，日日鬧交，但當有兩個小朋友嚟到之後，唔知點解係有好magic（奇妙）效果，即係佢哋令到成個家庭氣氛突然轉變，好似大家都好開心，感情好咗，但個小朋友都冇做過乜嘢，我喺度諗，小朋友有乜咁大嘅力量，可以令到一個家庭成個氣氛轉變咗呢？」

其二，阿楓當時認識了一位以前是寄養兒童的朋友，閒聊間才了解到原來寄養家庭是怎麼一回事：「佢講咗好多故事畀我聽，其實寄養家庭可能係一個好特別的家庭故事，又可以做到我想探討父母同子女之間關係。」

阿楓有很多欣賞的導演，影響最深的是奧地利導演Michael Haneke：「因為佢嗰啲shot嘅style係好冷靜嘅，同埋好minimal（簡潔），唔係用太多音樂，呢方面有受到影響，所以我而家拍《流水落花》都有小小向著呢個方向去，比較minimal啲，用少啲音樂，嗰啲shot會定啲，唔係咁多camera movement（運鏡）嘅嘢。」（葉志明攝）

自認家庭題材有把握　花半年至一年時間資料搜集

近年來因為疫情關係，市面上有很多家庭題材的電影，《流水落花》的問世也似是一切時機與緣分的使然，而阿楓過往的兩條短片也是以家庭為主，首套短片《飛往父親的鳥》靈感就是來自爸爸。「作為新導演，主要想拍一些題材係自己有把握的，家庭永遠都喺你附近，好容易攞到題材，加上budget（預算）上，做一個家庭故事都會比較充裕啲，我亦覺得所有story起點永遠都係由一個家庭開始，甚至乎一個終點都係一個家庭故事。」

阿楓直言：「如果淨係講製作費嘅話，個故事愈現實，成本相對會低啲嘅，因為可以用好多實景，譬如拍一個屋企，咪借屋企，甚至用自己屋企；譬如拍一種職業嘅，都可以借，好似《窄路微塵》咁樣，佢講清潔人員，咁其實可以借一啲餐廳佢需要清潔嘅地方做場景。但如果你遇到一啲場景係比較幻想啲嘅，咁就要造出嚟。」（葉志明攝）

關於《流水落花》的資料搜集，阿楓與團隊用了半年至一年左右時間，走訪社署與NGO寄養、領養部門，與有相關工作經歷的社工、寄養父母、小朋友等聊天，了解背後的原因、生活、變化等。但猶如影片的形式所示，寄養父母身邊的小朋友來來去去，一時斬纜令人難以接受。「呢個係必須嘅，一定要嘅。」阿楓講道：「我聽過一啲寄養家庭一開始其實都幾唔慣嘅，因為你建立咗感情，突然之間原來下個禮拜要走，真係唔捨得嘅；咁但係過咗幾個之後，佢哋開始慣呢種模式，即係容易放手，個心變咗好坦然，甚至乎為佢哋開心，因為（對）佢哋其實係一件好事，搵到領養，佢可以搵到個更加穩定嘅屋企，搵到真正領養佢哋嘅父母。」

成套戲cast了100位小朋友左右，最後只選擇了七、八個，當中部分故事有事實根據。（葉志明攝）

首套電影獲張叔平、文念中加持無壓力　現場提醒鄭秀文轉換情緒

簡單瀏覽下《流水落花》的主創名單，會發現除了鄭秀文之外，還有張叔平、文念中兩位重量級人物加持，原本以為阿楓可能會有壓力，他卻笑謂：「完全冇，反而係我第一次拍電影，驚一啲決定上面我做唔到，令到佢哋唔係好知我講咩，或者我嘅要求唔係好清楚嘅時候，我驚佢哋都會覺得有小小捉摸唔到我，咁最尾其實都冇乜，大家溝通都好好。」至於如何導戲Sammi，他表示主要是現場調教：「譬如講佢有啲位，可能上一場戲，假設佢做緊一個情緒比較高漲嘅一段戲，咁下一段可能未必接住，我哋拍另一場戲，咁佢可能會將呢一種情緒帶過嚟呢度，咁我就會（提醒）呢個情緒係上一場嘅，我哋呢一場需要冷靜啲，咁佢一聽就『係喎』，因為有時演員佢演得好投入嘅時候，佢好難以第三者角度再睇返自己。」

Sammi今次完全搣甩「鄭秀文」影子，十足師奶樣。（劇照）

今次Sammi在戲中飾演的「天美姨姨」是一位不折不扣的師奶，為角色下了不少功夫：「佢睇嗰個劇本開始，已經有好多問題會問，譬如一本劇本咁，一頁紙係我哋劇本，後面係空白嘅，佢成日都（寫得）密密麻麻，我一開始以為係咪咁多問題。」阿楓將他觀察到的細節說出：「原來佢係做咗好多notes（筆記）畀自己，咁我哋再傾，嗰樣嘢係咪真係咁。」

阿楓透露在看完劇本後，Sammi了解到的東西與之想要的已經很接近：「我諗Sammi都研究咗好多次關於『天美姨姨』究竟需要啲咩動作，所以睇落去好似一個師奶咁樣。我哋討論得最多係呢個角色嘅背後，因為你要知道其實佢係來自咩家庭，學歷、性格係點樣，佢先可以喺表演上將嗰樣嘢凸顯出嚟，但又冇太著跡。」（葉志明攝）

鄭秀文不抗拒丈夫出軌情節　阿楓望帶出人與人之間聚散離合

戲中有一幕是飾演Sammi丈夫的陸駿光出軌，談及這個情節設定，阿楓解釋道：「因為我哋想講嘅就係天美姨姨好專注去湊小朋友而忽略佢丈夫，所以丈夫先會有一個咁嘅舉動，但佢心入邊係愛著天美姨姨，對佢好好，呢個本身係故事嘅一part，咁大家基本上唔會有咩抗拒，亦都好認同呢個位係好合理，好自然嘅一個故事轉接位嚟嘅。」

《流水落花》的主題雖是寄養家庭，但又不乏探討家庭、婚姻、生命，引發觀眾深思。「我覺得其中一樣嘢就係父母唔係單向為子女，其實子女調返轉好多時會救咗父母，因為佢會令到你不停反思你點樣做一個好啲嘅大人，好啲嘅父母；另外一樣嘢就係我覺得需要帶出嘅就係聚散離合嗰樣嘢，呢個雖然係一個好細嘅家庭故事，一家三口，其實我哋可以放大啲睇，人同人關係就係咁樣，你永遠都唔知，今日我過嚟好似幫緊你咁樣，可能過咗一排你會調返轉，原來佢幫緊你，永遠都唔知邊個幫緊邊個，相遇好重要，我覺得呢套戲係想講呢樣嘢。」阿楓如是說。

阿楓望借電影帶出父母與子女的雙向關係以及人與人之間的聚散離合。（葉志明攝）
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