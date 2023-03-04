斷網｜上映兩日破2千萬受歡迎　郭富城爆女兒愛上網

由三大影帝任達華、郭富城、林家棟主演的電影《斷網》3日率先在內地上映，目前票房已破2千萬人民幣（約2200萬港幣），相當厲害。電影故事主要圍繞網絡世界為主題，而現代人或多或少都需依賴網絡，而郭富城在接受內地媒體訪問時，罕有爆出女兒因愛上網而影響集中力，所以他會進行斷網動作，好讓女兒回歸現實生活中學習，果然是一位好爸爸。

《斷網》在內地口碑票房不成績不俗。（《斷網》微博圖片）

眼見新電影上映獲得不俗的口碑，郭富城亦在微博貼文親自為電影宣傳，他表示：「看到貓眼給予9.2分，淘票票9.2分，是個很好的指標，告訴大家《斷網》是個題材大膽，充滿視聽震撼的電影。團隊把網絡犯罪用了一個嶄新手法去呈現，希望大家走進戲院仔細感受那個宏觀的網絡世界。」

郭富城為電影宣傳。（《斷網》微博圖片）

正正因為該電影的元素貼近生活，網絡普遍現代人大多依靠，對於這一點郭富城亦贊同。他表示因為工作原因而人在外地，都需靠網絡視頻與家人聊天，跟他們拉得很近，認為溝通真的很方便。

郭富城在外工作需依靠網絡同家人視像。（郭富城微博圖片）

雖然網絡能帶來便利，不過他還認為是有危險性的，更以自己親身經歷為例，揚言女兒常常看網絡世界，會打開電視上網，這個行為其實會影響她的集中力，所以他只要一回到家中就會拔線斷網，阻止女兒上網，好讓她回到現實生活裡面去學習東西，強調上網要適可而止要懂得平衡。

另外，有報導指郭富城希望在60歲之前能圓導演夢，對此他就回應表示不是年紀的問題，認為只要抱着這個夢想，即使到七八十歳都可以，笑言要再等一下。

郭富城自爆會斷掉女兒上網線。（郭富城微博圖片）

電影講述黑客以驚人速度及技術入侵國際金融機構，郭富城﹑林家棟飾演網絡專才，而任達華則飾演網絡安全調查科督察，與他們穿梭網上與現實世界，互相角力鬥智鬥勇，展現非一般的警匪網絡戰，震撼觀眾眼球。

三大影帝合作，陣容強勁。（電影公司提供）