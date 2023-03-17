白日青春｜越級挑戰與黃秋生鬥演技　10歲巴裔港人林諾勇奪新人獎

【白日青春／黃秋生／林諾】以《白日青春》入圍去年金馬獎與「最佳新演員獎」的巴基斯坦裔港人林諾，昨（16）日於「香港電影導演會年度頒獎典禮」上，獲「最佳新演員獎」肯定，成為他演員生涯的第一個獎。林諾日前也獲香港金像獎「最佳新演員獎」提名，導演劉國瑞也為他集氣：「希望他可以在金像獎再度獲獎，成為金像獎第一個獲獎的南亞裔演員！」



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林諾在《白日青春》中與金馬影帝黃秋生有不少對手戲，他獲獎時真誠感謝他的父母，給他這個機會，並一直支持他，讓他去拍戲。同時，林諾也感謝導演劉國瑞選擇他，給他機會去演這個角色，並同時感謝了選角指導、表演導師、發行商，甚至在最後特別感謝他人生最重要的天父：「謝謝阿拉，給我這個機會和能力去拍戲，感謝天父。我覺得拍戲這件事很開心，我也學到很多東西，謝謝。」

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導演劉國瑞在得知林諾獲獎後，也覺得十分榮幸，並表示：「我自己是從香港電影導演會的課程出身，因此對於導演會有很深的敬意和感情。由香港導演們投票選出林諾為最佳新演員，讓我特別榮幸和開心。」

《白日青春》劇情描述巴基斯坦裔難民男孩「莫青春」（林諾 飾），本名「哈山」的他，一心想跟家人移民到加拿大，沒想到父親卻因為車禍意外死亡。而在70年代偷渡到香港、與兒子關係疏離的計程車司機「陳白日」（黃秋生 飾），意外協助涉入黑幫而展開偷渡逃亡的哈山。只是追捕哈山的警察，竟是白日的兒子；而白日幫助哈山的理由，也非哈山所能承受之重。

《白日青春》將於3月30日上映。

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