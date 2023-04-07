黃文慧感謝毛舜筠引薦　劉江︰否則你識飛都冇用｜死屍死時四十四

大家看過電影《死屍死時四十四》的話，一定對入面一對活寶貝印象難忘，他們就是今年已經76歲的劉江老師，以及72歲的「奶奶」黃文慧Bonnie姐。兩位先後在亞洲電視及無綫電視共事過。已做多年同事，但原來演戲上就未曾正式交手，最多都是同劇演員。直至今次《死屍死時四十四》才是兩位首度合作。而有今次機會，劉江老師特別點名要多謝毛舜筠。（正在上映）



在《死屍死時四十四》中，這對活寶貝非常搶鏡，冇讓戲中的年輕偶像比下去。（葉志明 攝）

鳴謝︰

化妝： Yannis Yip

髮型︰Louis Tse@Number 8 Salon

兩位老人家，與一眾年輕演員合作得非常開心。（《死屍死時四十四》劇照）

劉江老師收到劇本後，得知戲中有個老婆，第一時間問劇組︰「邊個演我老婆？原來係佢，我們做佢做同事好多年，但就一直冇正式對手戲。第一日埋位試戲，幾場就知啱數。」黃文慧︰「第一日拍就得我們兩個，自己對住個大門口演，透過防盜眼望出去睇班街坊搞乜，再做反應，起初我好擔心，因為對白多又要記走位，第一次合作可能會亂，結果冇乜NG，走兩次位便成事好順利。」

一身宮廷服，就令兩老鬧出一個大笑話。（《死屍死時四十四》電影劇照）

劉老師加戲講LOVE U

兩位飾演兩公婆，不乏恩愛場面，其中一幕講二人扮演賣樓盤廣告，要著晒宮廷服扮在法國皇宮跳舞，非常浪漫，而在演這場戲時，劉江老師非常入戲，期間情不自禁地不停向Bonnie姐講︰「Love You, Love You」黃文慧大惑不解︰「那場戲要我們跳舞，佢唔識跳，硬晒態，要我帶住佢，我就不停轉圈，邊跳邊傍住，但當我跳到最沉醉的時候，佢突然在我耳邊講︰『 Love You， Love You』我心諗明明呢幕唔使收音，冇對白，點解會喺度講 Love You？我以為佢爆肚加戲調情。」

兩位講起「LOVE YOU」事件，都笑過不停。（葉志明 攝）

突然間，劉江老師企定定唔郁，Bonnie姐點推點拉都似石頭般原地不動，後來見劇組突然衝埋去圍住劉江老師，Bonnie姐先知原來剛才他講的並非Love You，「佢係講甩褲呀！」劉江︰「佢係跳舞高手，一直帶住我轉，但我已經腳步唔得手又唔得，轉轉下條褲仲開始甩，我不停細細聲同佢講『甩褲呀！甩褲呀！』佢都冇反應，最後真係甩到太低我郁唔到，就要叫服裝幫手。」估唔到兩位合作起來，已充滿喜感。

劉江知道毛舜筠一直都賞識他，但想不到會向劇組引薦拍攝。（《死屍死時四十四》電影劇照）

劉江︰「我知毛舜筠推薦我哋」

向來拍開劇集，早年因轉簽部頭而索性半退休的劉江老師，初接到邀請都感到驚訝，自己甚少拍電影，自問劇組未必想起自己，原來穿針引線的正是毛姐毛舜筠。劉江︰「毛舜筠我由佳視認識到現在，去到無綫合作機會才多一點，較多的合作是處境劇《畢打自己人》，我知道佢向來好賞識我，而這部戲都是她建議劇組選用我們，有機會拍這套戲我都要多謝她。」

劉江老師明白再有本事，都要對方想起你才會起用你。「否則識飛都冇用。」（《死屍死時四十四》電影劇照）

劉江與黃文慧同公司多年，但今次是首度正式合作。（《死屍死時四十四》劇照）

劉江老師認為︰「就算你識飛，冇人提起你都冇用。電影製作人對我們的認識好淺，市面上年紀大的演員有一大堆，點會想起你，但有毛舜筠一句，大家印象加深了，可能性便大一點。以前做電視台，人家聽見你拍劇都不願用，因為好難book，好易撞期。」

Bonnie姐都覺得拍到《死屍死時四十四》，個人都開朗番。「因為疫情令我意志消沉，但拍完這部戲令我挽回生命力，同班年輕人合作好開心。」劉江老師都自言喜歡跟年輕人交手，尢其是電視台以外的演員。「我在TVB拍劇，對手都是從一個模式培訓上來，演繹方式都有跡可尋，但今次這班不一樣，有學院畢業，有演話劇的，我們融合在一起時會有另一種感覺，不是好與壞的分別，是新嘗試。」

豁達面對生死

戲中兩老，豁達面對生死，一起研究買哪塊墓地入土為安，現實中兩位都自有打算。劉江︰「我以前屋企有棵玉堂春，會開玉蘭花，又有芒果有荔枝樹，當你看到棵樹的生長，有葉開花，花落葉落，結果，食完下年又開花又結果，其實是一個循環。所以對我嚟講，死後讓我灑花園，灑落海都無所謂。就當你有個地方安葬自己，將來你個仔會來看你，你個孫會來看你，但你個曾孫仲會唔會呢，最後結果跟我一樣，倒不如一早便行這一步，不用花太多錢。」

Bonnie姐早有安排自己身後事，但最近發現可能誤墮騙局。（葉志明 攝）

Bonnie姐就比較傳統，希望他朝都有個靈位安置自己，而她更未雨綢繆，早年在澳門買定一個地方畀自己，只是遲遲未收到合約或收據，「我懷疑自己受騙，買就買了，錢都畀埋，我唔想得罪人，講一些唔好聽的說話，但搵張合約畀我睇下都冇，又冇人回覆我到底有還是冇，希望沒有受騙吧。所以當拍完這部戲，便覺得內容正中下懷，我都好大感觸，一直在諗自己有否落錯注，買錯嘢。」希望Bonnie姐的疑慮是多餘，希望Bonnie姐健康快樂。

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