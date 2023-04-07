劉德華相隔8年拍台片　客串原因與一個亡友有關　寬姐：有情有義

由瘦子E.SO首度主演飆速電影《速命道》，先前拍攝就曾傳出影帝「華仔」劉德華客串演出，電影今天（7日）在記者會上正式曝光他特別演出戲裡面終極神秘的角色「大尾」！這也是「華仔」相隔8年後再次出演台灣出品的電影，名副其實，戲裡戲外都是「大尾」（意即巨星）。



電影最新海報今天也公布，可以看見華仔戲裡帥氣又神秘的形象。比對之下，先前發布的海報原來是「隱藏版」：兩款的海報中，瘦子與女主角「Ella」陳嘉樺加上「頑童MJ116」的小春Kenzy與大淵MUTA等人物都呈三角形的設計，金字塔頂端的一角原來一直虛位以待，巧妙的留給這一版新款海報的劉德華終極現身。

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該片為新晉導演柯有謙籌備多時的電影處女作，兄弟檔哥哥柯有倫除了演出之外，也是共同編劇。電影排在解封後的2023年上映，2023年恰巧也是「車神」「黑哥」柯受良逝世20週年，如今幼子柯有謙、連同長子柯有倫兄弟聯手，分別導演、編寫與演出這部賽車題材的電影，可謂衣缽傳承，讓「速命道」更添一重意義。

監製「寬姐」邱瓈寬表示：「『黑哥』柯受良是大家的好朋友，非常感謝劉德華情義相挺，一口答應特別演出」。「寬姐」說「黑哥」柯受良當年飛越黃河的創舉，如今依然無人能及，柯家兄弟今天選擇用「飛車」的映像致敬自己的父親，瞬間永恆，她也感到很欣慰。

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寬姐透露，電影裡華仔演的就是「一代車神」，與現實裡面的「黑哥」可謂某種跨時空的合作，意義非凡，「劉德華與『黑哥』柯受良淵源甚早，一起拍過電影，還一起合唱金曲〈笨小孩〉，惺惺相惜，所以得知柯有謙籌備《速命道》，劉德華很阿莎力（意即爽快）一口就答應。」

華仔飾演的「大尾」在電影裡亦正亦邪，角色意外痛失最愛的家人，內疚、懊悔與失落之痛，深深烙印在他原來滿是傲氣的靈魂，他與瘦子飾演的「小樂」是敵人，卻也亦師亦友。寬姐形容：「戲裡別的角色是以速度求勝，劉德華的角色卻是以速度求敗，角色很難演繹，除了劉德華，真的是不作他人之想。」

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寬姐說華仔力挺故人之子，「我想劉德華答應特別演出，是因為他了解這電影裡面有柯家血液裡的『速度之魂』，畢竟他和『黑哥』非常相知。」「之前張惠妹最新的單曲〈離別總是那麼突然〉，就「代言」劉德華的角色，不單是張惠妹本身在唱，也要進入劉德華的視角來演繹。」

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