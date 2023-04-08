《哈利波特》劇集版未拍就壽終正寢？粉絲列2原因堅決反對翻拍

在荷李活，傳聞傳久了，就有可能成為事實。之前各方盛傳《哈利波特》系列可能以電視劇形式重啟，現已進入籌備階段，將由華納兄弟電視部門製作，於HBO Max推出，目前尚需與原作者JK羅琳洽談，她若加入就能拍板定案。儘管部分哈利波特迷對劇集版頗為期待，更多的人卻心存抗拒，認為劇集版純為搶錢而生。



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《哈利波特》劇集版計畫將7本原著小說，一本改編為一季，將內容完整影像化，過去的電影版受限片長，有不少支線情節或趣味橋段不得不刪掉，劇集版可以呈現小說的原汁原味，也是部分《哈利波特》迷們願意給劇集版一個機會的主要原因。

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《哈利波特》粉絲提兩個原因反對翻拍成劇集版

然而多數的粉絲是站在反對的立場，《哈利波特》電影首集上片距今固然已超過20年，但最後一集《死神的聖物Ⅱ》到現在也才12年不到，全球觀眾還有很深的印象，要一下子接受除了「哈利仔」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）以外的演員來詮釋哈利這個角色，有為數眾多的粉絲還無法做到。他們堅稱電影版拍得不差，重看也不覺得太過時，有必要如此心急？不如先把舞台劇《哈利波特：被詛咒的孩子》拍成電影或劇集，都比缺乏新意的再次改編要有意義。

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加上JK羅琳近年因為和跨性別族群意見不合、被貼上「歧視」標籤，作品推出也常常被喊「抵制」，《哈利波特》劇集版還沒有確定正式啟動，就引來反彈聲浪，後續會有何變化？外界都在密切注意中。

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