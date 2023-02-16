哈利波特｜霍格華茲入學須知　「4大魔法學院」藏10世紀悲劇故事

【霍格華茲的傳承／哈利波特】2001年《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）被搬上大銀幕後，馬上造成全球轟動，「魔法迷」遍地開花，心中都有所屬的學院。但對於霍格華茲四大學院的起源、精神、周邊故事以及代表人物，你／妳真的都熟知了嗎？一起來回顧10世紀時，四大巫師創辦霍格華茲的初衷，讓我們再次戴上分類帽，更正確地選擇自己所屬的學院吧！



一千年前，當時四位最具智慧的巫師——薩拉札史萊哲林（Salazar Slytherin）、高錐客葛來分多（Godric Gryffindor）、羅威娜雷文克勞（Rowena Ravenclaw）、海加赫夫帕夫（Helga Hufflepuff），為了讓有魔法能力的人遠離麻瓜的監視，便創立「霍格華茲」，並以自己的名字分別創建四個學院，招收不同屬性的學生。

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一、史萊哲林

屬性：純血、有野心、足智多謀、果決



薩拉札史萊哲林為四大巫師中「最戀權者」，想得到的東西都會因為其縝密的計畫而到手。他還製作自己專屬的魔杖，其強大的力量讓後代子孫覬覦並且偷走；另外，薩拉札也是記載中第一個會講「爬說語」的人，也成功用來控制「蛇怪」巴西利斯克（Basilisk），史萊哲林學院的圖騰為蛇，也是由此事蹟而來，據說擁有「爬說語」能力的巫師均為薩拉札的後代，例如：剛特家族（Gaunt），後代有「佛地魔」湯姆瑞斗（Tom Riddle）。

對於學生的挑選，薩拉札認為不能信任麻瓜，而且他們毫無價值更別說是要教他們魔法，不過這樣的觀念與自己的摯友高錐客葛來分多的想法嚴重衝突，他們甚至展開了決鬥，友誼也因此決裂。最後，薩拉札選擇離開霍格華茲，但在離開前，他在其餘三位巫師不知情的情況下在學校建了密室，裡面其雕像的背後有著蛇怪巴西利斯克，並期望著密室再次被打開時，蛇怪便能消滅所有的麻瓜。

史萊哲林學院的代表鬼魂為「血腥男爵」，比較有名的學生包含史拉轟教授（Slughorn）、雷斯壯家族（Lestrange）、湯姆瑞斗、石內卜（Snape）、馬份（Malfoy）；其實史萊哲林還是有收許多「混血」學生的，例如：「混血王子」石內卜、天狼星的弟弟。

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二、葛來芬多

屬性：勇氣、力量、好鬥、騎士氣概



高錐客葛萊分多為四大巫師中最勇猛的「決鬥者」，魔杖便是配戴在身上的劍，劍是當時精靈王國的國王萊格納克一世（Ragnuk the First）製造；不過，他極少使用魔法，因為面對只有武器的麻瓜時，認為必須要有公平的對戰。此外，巫師們當時考慮到自己死後各學院學生的挑選問題，所以高錐客便拿下自己的帽子以供後代做分類使用，是的，那頂帽子就是後來的「分類帽」。

從高錐客的多鬍、一身騎士打扮的外表與舉止，外人其實不容易分辨他到底是巫師還是麻瓜，從而也就不難想像他是霍格華茲最歡迎麻瓜入學的創辦人，認為只要想學魔法並且上進，沒有什麼好拒絕的，這樣的觀念卻讓他跟摯友薩拉札決裂；所以，就如我們現在知道的，葛萊分多麻瓜學生人數不在少數。

葛萊分多學院的代表鬼魂為「差點沒頭的尼克」，較有名的學生包含鄧不利多兄弟檔、「麥教授」米奈娃麥（Minerva McGonagall）、海格（Hagrid）、衛斯理家族（Weasley）、波特家族（Potter）、妙麗格蘭傑（Hermione），可以明顯發現，葛萊分多的學生較易成為領導者和出頭的角色，剛好也與他們的創辦人有著一樣的特質。

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三、雷文克勞

屬性：聰穎、創造力、細膩、敏銳



羅威娜雷文克勞為四大巫師中「最聰慧者」，依據智慧、領悟性來選擇學生，而且學院中有很大比例是麻瓜學生，所以在薩拉札提出「純血觀點」時便被她狠狠拒絕。她也將自己的女兒「灰衣貴婦」海倫娜雷文克勞（Helena Ravenclaw）納入自己的學院親手培養，但這件事卻成為她人生的悲劇，也就此心碎不已...

雷文克勞最著名的學院代表物為「褪色的寶石王冕」，據說只要戴上就會更加聰明，但卻被羅威娜的女兒偷走，她深感羞愧並一直隱瞞著這件事情，同時派很愛女兒的「血腥男爵」去把愛女找回來；沒想到海倫娜拒絕跟著男爵回來時卻遭兇殘殺害，男爵冷靜後也因悔恨而自殺；羅威娜得知女兒遇害後心碎不已、一蹶不振，是四大巫師中最早逝世的一位。

雷文克勞學院的代表鬼魂便是「灰衣貴婦」海倫娜，她變幽靈後被湯姆瑞斗擺了一道，說出王冕確切位置，結果被對方作為分靈體，或許海倫娜的特質其實不適合雷文克勞。雷文克勞較有名的學生包含菲力孚立維（Filius Flitwick）、愛哭鬼麥朵（Moaning Myrtle）、露娜（Luna）、張秋（Cho Chang）。

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四、赫夫帕夫

屬性：忠誠、勤奮、耐心、平等



海加赫夫帕夫為四大巫師中「最有包容力者」，有別於其它學院很忠於依照自己的精神選擇學生，她覺得只要求學者具備一項特質便能進入赫夫帕夫，對於麻瓜當然也抱持非常開放的態度。

海加另外一個很著名的技能就是「烹飪」，她創造出非常多獨特的食譜，現在霍格華茲依然沿用這一系列食譜，供學生與珍奇異獸食用。赫夫帕夫學院代表物就是海加肖像手上拿的「金杯」，據說它有許多魔力，最後傳承給海加的後代——花奇葩史密（Hepzibah Smith），不過湯姆瑞斗再一次接觸到金杯後，也馬上把其當作分靈體。

赫夫帕夫學院較為有名的學生有紐特斯卡曼德（Newt Scamande）、小仙女東施（Nymphadora Tonks）、西追迪哥里（Cedric Diggory）。

從魔法迷的角度來看，四大學院的學生們確實都擁有著創辦人希望的特質，身上揹著前輩們打造的歷史也創造出自己的光榮。瞭解完各學院的源起故事，有更加確認自己應該隸屬哪裡了嗎？

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