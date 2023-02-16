女兒控榮恩陪2歲女看《哈利波特》兼贈學院袍 曾為女兒開IG發首文

因演出著名魔法電影《哈利波特》「榮恩」一角而走紅的英國演員魯伯特葛林（Rupert Grint），自電影結束後多年來一直過着低調的生活。身為「女兒控」的Rupert Grint日前接受外媒訪問時，談到與剛滿2歲的女兒 Wednesday G. Grint一同看《哈利波特》，更為女兒買了一套霍格華茲校袍，看來愛女心切的他忍不住要和女兒分享喜悅。



與女兒同看《哈利波特》 笑言女兒認不出自己

Rupert Grint透露儘管他是《哈利波特》電影的主角之一，但他有很多集數都沒有看過。「我想未來很有機會我需要陪我的女兒從頭到尾看一遍」Rupert Grint嘗試和女兒一起看《哈利波特》系列的電影，他笑言女兒拿著一根道具魔杖，放在他的頭上，不過女兒認不出劇中的「榮恩」就是爸爸：「我和她一起看《哈利波特》的片段，但她不太理解電影裡的那個人就是我。我非常期待等她再大一點時，再跟她一起看。」

Rupert Grint（左）小時候出演《哈利波特》電影的宣傳照。（《哈利波特》電影宣傳照）

購買學院校袍 與女兒一同進入魔法世界

女兒Wednesday剛滿2歲，Rupert Grin已經早早為她購入一套霍格華茲校袍，「榮恩」身為衛斯理家族成員，女兒校袍的學院分屬無疑是「葛來分多」！期待女兒長大後，穿上霍格華茲校袍，和爸爸「榮恩」一同進入魔法世界！

女兒經常到片場與父親一同「工作」

別看女兒年紀輕輕，她可是經常出入拍攝片場！Rupert Grin表示他在拍攝《僕人》第三季時，很喜歡攜女兒一同到片場，看來即使Rupert Grin忙著工作也時刻惦記着女兒！

女兒Wednesday坐在導演椅上。（IG@ rupertgrint）

曾為女兒開設IG發首文

Rupert Grin和女友誕下女兒，榮升父親後，首次開設instagram帳號，而首則帖文則是曬出手抱女兒的溫馨合照，短短幾小時內瞬間吸納一百多萬名粉絲追蹤，各界媒體和藝人都紛紛在照片下留言歡迎他加入IG。一直甚少使用社交媒體的Rupert Grin，首張照片就是讓心肝女兒公開亮相，並向大家介紹女兒Wednesday，可見女兒在Rupert Grin心中的份量舉足輕重！Rupert Grin更幽默在照片的敘述寫下：「嗨！instagram，晚了十年，我終於來了！」