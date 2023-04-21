《命案》開畫票房奪冠周末啟動謝票　林家棟憶初拍銀河靠前輩教路

MakerVille首部電影作品，由銀河映像 (香港) 有限公司攝製的《命案》，林家棟、楊樂文、陳湛文、吳廷燁、伍詠詩主演，於昨日 (20/4)正式開畫，在一片期待聲中，順利登上當日票房冠軍，而演員謝票場亦將於本周末全面啟動，大家密切留意。



（《命案》劇照）

電影《命案》昨日開畫，首日錄得票房為$45萬，成為單日票房冠軍，以小本製作而言成績算相當理想。第二位是由復活節開畫的《超級瑪利歐兄弟電影版》（The Super Mario Bros. Movie）收約$37萬，第三位是《死屍死時四十四》，報約$27萬。

其實開畫當日，陳湛文與伍詠詩已率先參與謝票。(網上圖片)

開畫日謝票，觀眾反應熱烈。(網上圖片)

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不過電影開畫首個周末才是致勝關鍵，直接影響戲院方在下周提供幾多場次，所以幾位演員楊樂文、陳湛文及伍詠詩會兵分兩路進行謝票，其中星期六（22/4）會由陳湛文與伍詠詩走6場謝票，而去到星期一（24/4），Lokman單人上陣直踩8場，落足力宣傳。謝票場詳情請看下圖。

此外，電影公司今日（21/4）亦發佈第一條製作特輯【林家棟 大師篇】，由林家棟暢談對於飾演「大師」的感受。電影中，由林家棟所飾演的大師一直為茶餐廳少東（楊樂文 飾） 改命，希望能阻止其殺人想法，作為風水大師，卻相信能以自身力量改變命運。然而在製作特輯中，林家棟談及自己在飾演「大師」時一直掙扎，究竟人生應要「順勢而行」抑或「對抗命運」？而這同樣是這部電影的重要命題。

家棟回想當年入銀河是新人一個。（影片截圖）

銀河映像過往電影作品均以經驗老到的演員擔演重要角色，然而今次卻起用新晉演員，例如 Lokman楊樂文、伍詠詩、陳湛文演出重要戲份。林家棟憶起十數年前自己參演電影《黑社會》（2005）時，常常要依靠前輩教導自己的演技、走位等。而在拍攝電影《命案》期間，林家棟已成為了指導新人的前輩之一。這讓他回想起自己作為新演員的那一份進取及熱血，並自覺自己要向新演員承傳演技之道。

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《命案》故事大綱

一心幫鳳姐化解「死刧」的命理大師 (林家棟 飾)﹐因鳳姐獨自離開而無法阻止她被殘殺的命運。正當大師悲痛莫名之際卻機緣巧合遇上送錯外賣的茶餐廳少東 (楊樂文 飾) ，並挑起了少東與生俱來的殺戮衝動！大師算出少東將會因殺人而犯牢獄之災，少東害怕再陷囹圄，求大師幫忙改命。曾目睹少東殺貓的老差骨 (吳廷燁 飾) 堅信少東是天生的心理變態，甩不掉嗜血本性，大師卻認為既是天生，那錯的不是少東，是命運！大師使盡風水術數、中西玄學，但總是人算不如天算，鎩羽而歸…黔驢技窮之際，老差骨步步進逼、兇手虎視眈眈、還有年輕鳳姐 (伍詠詩 飾) 的致命誘惑，令少東的殺念越加熾烈，執刀就要踏上殺戮之路！而大師也頻臨精神崩潰，命中注定的大刧將至！