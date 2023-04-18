《命案》MIRROR激讚Lokman眼神　姜濤︰大家排舞唔專心佢眼神就嚟

MakerVille首部電影作品，由銀河映像 (香港) 有限公司攝製的《命案》，於昨晚 (17/4)舉行首映，身為主角的楊樂文Lokman，獲MIRROR一眾兄弟撐場，隨後更留低同《香港01》分享觀後感，大家都激讚Lokman的演技精彩，特別係眼神的凌厲和兇狠，姜濤更指呢種眼神曾經見過︰「當大家排舞唔專心嘅時候，佢就會用呢種眼神！」



Lokman在《命案》中演繹一個精神狀態不穩的人，被師傅林家棟算到佢將會殺人。（《命案》劇照）

MIRROR隊員睇完《命案》，跟大家分享觀後感。（鄺鈺瑩 攝）

首先由Alton（王智德）發言，提及Lokman在拍攝《命案》時，自己一直都有關心佢，直至昨晚在大銀幕睇到。「嘩！好厲害，回想起很多佢當時跟我分享的情景。」Frankie（陳瑞輝）更想起Lokman拍攝時，情緒的確有點凌亂。「我睇完套戲，終於明白發生咩事，睇完都想關心番佢，你冇乜嘢嘛？」Lokman隨即搞笑回應︰「太遲喇！」

柳應廷（Jer）就大讚Lokman的演出好勁，完全演到那種不正常人類的角色。「演得好好，令觀眾欣賞時好易投入到佢當下的情緒。佢骨子裡都有種變態喺度，我好欣賞，哈哈……」至於Lokman在戲中懾人的眼神，姜濤就指唔係第一次見︰「當大家排舞唔專心嘅時候，佢就用呢啲眼神。」非常搞笑。

姜濤︰「當大家排舞唔專心嘅時候，佢就用呢啲眼神。」（鄺鈺瑩 攝）

Edan力讚開場林家棟「作法」一場，已經相當吸引。（《命案》劇照）

已拍過數部電影，更以雙提名入圍金像獎新演員的呂爵安（Edan），亦大讚套戲好好睇，每一秒鐘都投入其中。「好似冇一下可以抖下，要全神貫注去睇，而且戲中每位演員都演得超級好。雖然電影背後意義未必立即看得明，但你都可以跟住劇情去逐一了解，真係一部好厲害的電影。開場那幕已經好深刻，但不方便劇透，要大家入場睇。」邱士縉（Stanley）︰「有啲電影一定要喺電影院睇，呢套戲就一定要喺電影院睇！」

Jer好欣賞Lokman那種不正常人類的演出︰「佢骨子裡都有種變態喺度。」（鄺鈺瑩 攝）

提到Lokman為角色剃頭，Jer坦言有掛住Lokman長髮造型，現在可在戲中重溫。Edan︰「我都有特別留意Lokman剃光頭一幕！」Alton︰「我覺得可以多少少，到終於見到佢光頭喇，但一幕冇喇，仲諗之後仲有嘅……原來真係冇喇！」身為副隊長的AK（江𤒹生）就呼籲粉絲大力支持︰「拎起你嘅現金或信用卡，上網或者去戲院買《命案》戲飛，20/4開始有得買，買到去落畫為止，多謝大家。剛剛呢番話係Lokman叫我講。」不過幾位都應承隊長，會各自再睇一次，AK︰「包場睇一次，請晒親戚朋友、中小學同學睇。」

問到Lokman有冇信心憑《命案》爭影帝︰「呢個問題唔輪到我話事，要交畀評審們，希望評審都入戲院睇好多次啦！」（《命案》劇照）

《命案》故事大綱

一心幫鳳姐化解「死刧」的命理大師 (林家棟 飾)﹐因鳳姐獨自離開而無法阻止她被殘殺的命運。正當大師悲痛莫名之際卻機緣巧合遇上送錯外賣的茶餐廳少東 (楊樂文 飾) ，並挑起了少東與生俱來的殺戮衝動！大師算出少東將會因殺人而犯牢獄之災，少東害怕再陷囹圄，求大師幫忙改命。曾目睹少東殺貓的老差骨 (吳廷燁 飾) 堅信少東是天生的心理變態，甩不掉嗜血本性，大師卻認為既是天生，那錯的不是少東，是命運！大師使盡風水術數、中西玄學，但總是人算不如天算，鎩羽而歸…黔驢技窮之際，老差骨步步進逼、兇手虎視眈眈、還有年輕鳳姐 (伍詠詩 飾) 的致命誘惑，令少東的殺念越加熾烈，執刀就要踏上殺戮之路！而大師也頻臨精神崩潰，命中注定的大刧將至！（上映日期︰4月20日）