徐若瑄貼與梁朝偉陳年仙氣劇照　剃眉造型曝光？自爆1餐食3碗飯

徐若瑄（Vivian）近日貼了多張以前拍戲的劇照，叫大家猜猜是哪部電影，其中一個Post就是與梁朝偉合作的《每天愛您8小時》，Vivian指十分懷念每星期東京香港來回奔波的日子，由於這部戲已是25年前的作品，網友都大讚當時23歲的她仙氣又可愛！



徐若瑄（Vivian）是一代女神，當年更由台灣紅到去日本同韓國，而她亦參與過港產片演出。最近Vivian頻頻在IG貼出自己的劇照，叫大家猜是哪部電影，其中一套與梁朝偉合作，不少粉絲一認就認出是《每天愛您8小時》，Vivian說：「想起每星期東京香港來回奔波的日子。」她憶述當年的地獄行程表：「那時在日本有黑色餅乾的帶狀節目所以飛去香港拍3天，去東京4天，又飛香港，這樣反反覆覆完成電影拍攝，睡覺時間只剩下在飛機上。」

徐若瑄1998年與梁朝偉、蔡少芬、方中信和關秀媚拍《每天愛您8小時》。

雖然睡眠不足，但Vivian就一定要食得飽，她自爆超大食，更說：「膨皮的我，當時可是有一餐吃3碗白飯的實力！」而講到她在電影中的眉毛超幼，Vivian更透露當年有剃眉，表示：「我有剃眉毛也！當時的流行🤣我要我的雜眉！」

徐若瑄貼出與梁朝偉合作的劇照。（IG@vivianhsu.ironv）

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Vivian與梁朝偉在戲中有床戲。（劇照）

而對於Vivian 25年前的造型，網民大讚：「姐以前真的很漂亮😍」、「呢套&超級無敵追女仔，那時的妳，無敵迷人可愛美麗甜美活潑青春」、「就是在港片裏面愛上Vivian 的😍😍😍😍」和「那個時候真的是滿臉的膠原蛋白啊」。