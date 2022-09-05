徐若瑄穿緊身衣於小巨蛋開演唱會　即興為歌迷作詞助陣求婚

徐若瑄出道32年，昨（3）日在台北小巨蛋舉辦人生第一場大型售票演唱會「VIVILAND」，好人緣的她不僅有彭佳慧、于子育、陳淑芳、熊仔、麋先生主唱聖皓等7個嘉賓站台，還收到超過120個花籃，塞滿整個小巨蛋走道和後台，包括舒淇、林志玲、五月天阿信都送上祝賀，而庾澄慶、黃嘉千、林心如、莊凱勛、柯震東等人則到現場欣賞，現場星光熠熠；這場遇上「軒嵐諾」颱風的演唱會仍滿座，票房收入約2400萬元。



徐若瑄以水藍色鏤空緊身服現身，開場帶來「VIVILAND」、「狠狠愛」、「假扮的天使」，現場1萬名觀眾隨之沸騰，她開心說：「颱風走了！只是下雨，謝謝你們冒著風雨來，我非常感動。」隨後問：「我今年47歲，保養得還可以嗎？」笑說女人30歲前是天生麗質，「40歲要這樣要付出多少汗水和淚水，誰想要一個禮拜5天健身，我們也想大吃大喝啊！」

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接著她唱「敬女人」第一位嘉賓彭佳慧登場，兩人合唱聽得觀眾相當入迷，徐若瑄說20幾年前都在同一家唱片公司，如今又是索尼的同門，非常感動彭佳慧願意站台，「我一直盧，她真的好認真聽我每一首歌，很無私的分享自己的歌唱技巧給我，不是每一個人都願意分享秘訣的。」彭佳慧笑說站在徐若瑄旁邊太緊張，徐若瑄立刻接話：「你有你的美。」讓彭佳慧愣了一下說：「我知道我很美啊！」引起台下大笑，隨後清唱自己的「大齡女子」，順道宣傳下個月的演唱會。

徐若瑄也和樂團麋先生主唱聖皓合唱一起創作的歌曲「Hi」，並將這首歌送給台下的一位鐵粉，助陣這位鐵粉求婚，兩人還當場在台上即興創作「翅膀」送給歌迷，徐若瑄對歌迷說：「謝謝你們送我一雙翅膀，到哪裡都那麼堅強，我也要送你們，我不在的時候，你們也要很勇敢。」

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