一舞傾城︱「肥屍」梁焯滿再演古惑仔　被笑指27年後終於打入尖咀

無綫電視（TVB）熱播劇集《一舞傾城》已於五月中啟播，劇集以八九十年代的尖東夜總會「萬國城夜總會」為背景，講述一眾舞女與黑白兩道人物之間錯綜複雜的關係。在《一舞傾城》特殊的時空與題材背景下，由TVB藝員演出外，亦有九十年代電影女神陳法蓉、《古惑仔》系列「陳耀」李道瑜及「肥屍」梁焯滿等演員演出，在劇集分別飾演女主角王牌媽媽生、大狀及古惑仔，帶給觀眾不少經典電影回憶。

TVB新劇《一舞傾城》以八九十年代的尖東夜總會為故事背景，當中更有不少港產片演員演出。（TVB官方微博）

「龍九」陳法蓉在劇中飾演媽媽生。（《一舞傾城》劇集劇照）

《古惑仔》系列的「陳耀」李道瑜於劇集飾演司徒大狀。（《一舞傾城》劇集劇照）

曾兩度於《古惑仔》系列登場的「御用古惑仔」李焯滿，事隔27年終於由慈雲山殺入尖東。（《一舞傾城》劇集劇照）

「肥屍」梁焯滿作為「御用古惑仔」，在劇中繼續行古惑做反派角色，更有不少揸刀劈友的場口，而他的經典「老夫子式」小混混長髮亦於劇集裡再度亮相，被觀眾笑指從1996年花足27年才進軍尖沙咀成為風雲人物。梁焯滿曾於《古惑仔》系列裡兩度現身，於《古惑仔3之隻手遮天》裡飾演盤据於慈雲山屋邨足球場的東星社古惑仔「肥屍」，以及於《97古惑仔：戰無不勝》裡飾演盤据於屯門，洪興社大反派生蕃親弟、正就讀中學的學生「生嘢」。

相信熟悉《古惑仔》系列的觀眾，對「肥屍」梁焯滿並不會陌生。（《古惑仔3之隻手遮天》電影截圖）

其中，梁焯滿於《古惑仔3之隻手遮天》中與陳小春、謝天華在足球場的對手戲，相信最為觀眾深刻。劇情中，早已跟隨鄭伊健飾演的大哥「𡃁仔南」到銅鑼灣的「山雞」陳小春」與「大天二」謝天華，回到成長地兼加入黑道的慈雲山，在足球場上惹上肥屍，當時山雞帶着大天二、巢皮二人，向肥屍表明自己來自洪興社，被肥屍嘲笑自己來自「黃興、黑興、葉玉卿」，但反被山雞調侃指：「如果唔想做魚毛，就落去砵蘭街個公海到游下！」，幾乎引發一場「爆樽」大戰。而事隔多年，梁焯滿於《一舞傾城》裡飾演盤据於尖沙咀一帶的古惑仔，充滿港產片回憶之餘，亦被網民笑指：「肥屍27年後終於打入尖沙咀！」

梁焯滿於《古惑仔》首次亮相時，飾演盤据於慈雲山足球場的古惑仔「肥屍」，更於電影中大膽以洪興社的名頭開玩笑。（《古惑仔3之隻手遮天》電影截圖）

在電影中飾演「山雞」的陳小春，與「肥屍」梁焯滿在足球場上演的對峙令人非常深刻。（《古惑仔3之隻手遮天》電影截圖）

而劇情最後，在東星社的「駱駝」陳惠敏的喪禮上，肥屍被來襲的洪興社大戰嚇到「瀨尿」，更被大天二與巢皮狂毆。

「肥屍」梁焯滿在電影最後被「大天二」謝天華狂毆。（《古惑仔3之隻手遮天》電影截圖）

「肥屍」梁焯滿在電影最後被「大天二」謝天華狂毆。（《古惑仔3之隻手遮天》電影截圖）

而梁焯滿於《97古惑仔：戰無不勝》裡，飾演就讀中學、崇拜陳浩南的古惑仔生嘢。在陳浩南化名到學校代課期間，生嘢表示自己崇拜陳浩南，更在兇嚇陳浩南期間，意外發現他身上的龍紋身，反被嚇得說不出話。

梁焯滿於《97古惑仔：戰無不勝》裡飾演盤据於屯門、地頭蟲「生蕃」在中學就讀的弟弟「生嘢」。（《97古惑仔：戰無不勝》電影截圖）

劇情中，鄭伊健飾演的陳浩南，化名到中學裡代課。（《97古惑仔：戰無不勝》電影截圖）

「生嘢」梁焯滿上前兇嚇陳浩南時，意外發現陳浩南胸前的龍紋身。（《97古惑仔：戰無不勝》電影截圖）

發現陳浩南胸前的龍紋身後，「生嘢」梁焯滿嚇得說不出話來。（《97古惑仔：戰無不勝》電影截圖）