「賭神」周潤發「烏鴉」34年後再聚　黃斌︰依然是無人能敵的巨星

由周潤發、袁詠儀主演的電影《别叫我“赌神”》，將於6月21日全國上映，昨日（18日）就趁父親節，於北京舉行盛大首映。其中幕後主創人物包括編劇莊文強、導演潘耀明及監製黃斌都有出席。而黃斌正正就是34年前《賭神》中，飾演「刀仔」劉德華的手下烏鴉，他在台上也不忘分享這個神奇經歷。



電影《別叫我"賭神"》在北京舉行首映。（視覺中國）

監製黃斌都有上台，二人更談起當年第一次相遇，是當小演員拍攝《賭神》。（視覺中國）

《別叫我"賭神"》的監製黃斌，在台上分享跟發哥的合作時，重提34年前還是小演員時，跟發哥一起演出了一部經典電影《賭神》。黃斌︰「34年後，能以另一個身份跟發哥合作了另外一版『賭神』，是很奇妙的緣分。他依然是當年那個無人能敵的超級巨星。」而黃斌亦成為億萬監製，監製過《竊聽風雲》系列、《聽風者》，更憑《無雙》奪得金像獎最佳電影。

1989年的《賭神》，至今仍然香港電影經典，而黃斌當年便飾演烏鴉一角。（《賭神》影片截圖）

二人更成為跑友，不時一齊去跑步。（網上圖片）

而導演潘耀明也透露，當年自己還曾參與過《英雄本色》的拍攝，發哥一個窩心提點又令人銘記︰「當時我還是個小助理，拍槍戰戲的時候我離現場比較近，發哥特意過來提醒我站遠一點，因為怕打起來的時候我會受傷。」舊事重提，發哥也記得：「我當時真的很怕你受傷，因為我只能讓子彈飛，但我不知道子彈會飛去哪裡。」

黃斌在台上表示︰「34年後，能以另一個身份跟發哥合作了另外一版『賭神』，是很奇妙的緣分。他依然是當年那個無人能敵的超級巨星。」（視覺中國）

（視覺中國）

別叫我賭神｜周潤發稱《阿郎》後的文藝作 更自薦擔任一幕後崗位

除了一眾主創，當天發哥也提起已故的智叔廖啟智，戲裡戲外都有很多難忘經歷。周潤發︰「我跟他第一次跟他合作就是《上海灘》，第二次是《無雙》，《別叫我‘賭神’》是我們第三次合作，沒想到也是最後一次。我還記得我們第一次跑步是在加拿大，當時我們一起跑步去開工，回到香港之後我們還一起跑了幾次。今天我們的這部電影終於要跟大家見面了，我希望他今晚也能來跟我們一起看這部戲，他永遠是我們的老朋友，也會永遠陪著我們。」