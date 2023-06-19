別叫我賭神｜周潤發稱《阿郎》後的文藝作　更自薦擔任一幕後崗位

由周潤發、袁詠儀主演的電影《别叫我“賭神”》，將於6月21日全國上映，昨日（18日）就趁父親節，於北京舉行盛大首映。其中出品人于冬先生表示《別叫我‘賭神’》，是博納繼《大上海》、三部《澳門風雲》、《無雙》之後，跟發哥合作的第六部戲，今次更顛覆自己以往角色和形象，拍出一個打動人心的故事。而發哥更為《别叫我“賭神”》，更自薦擔任一幕後崗位。



發哥發嫂與袁詠儀，一同出席《別叫我賭神》北京首映。（視覺中國）

首映禮上，編劇莊文強透露，寫這個故事是希望反映社會上一些問題，發哥飾演的吹水輝本來是個爛仔賭徒，為照顧兒子，彌補人生的遺憾，逼自己變成了一個全新的人。結果這個故事發哥看後便愛不釋手，不止一次表達對這部戲的喜愛，而今次在北京首映禮上，都分享箇中感受︰「這個故事之所以觸動我，因為它把賭神變回了平常的賭徒，我在演戲時終於有機會讓自己歸零，完全不需要刻意去演，因為故事和角色都夠打動人了。」

有發哥在場，就有自拍呢個指定動作。（視覺中國）

發哥一身白西裝出席首映，依舊瀟灑。（視覺中國）

發哥又提到這是繼《秋天的童話》（1987）和《阿郎的故事》（1989）之後，再一次演文藝片。「難得莊導寫了這樣一個我非常喜歡的戲，很感謝他。」而在首映後，發哥發嫂和一眾主創都回到放映院跟觀眾分享。發哥透露自己觀影時也哭了，甚至覺得自己很對不起戲中的袁詠儀，當場不停對袁詠儀講︰「我愛你！」哄得袁詠儀在現場大笑，靚靚不但欣然接受，更直言：「我就直說吧，看著發哥我都不會想起張智霖！」引得全場大笑。

在首映禮上，發哥有提到自己再次與智叔合作，奈何已是最後一次。(《別叫我賭神》劇照)

由於當日是播放廣東版，有觀眾表示粵語版感覺很好，好地道，不過導演潘耀明就爆料國語版都值得大家入場欣賞，因為是發哥首次親自配音。潘耀明：「這也是他第一次全程參與國語配音，所以國語版也有很強的感染力。」對此發哥都幽默表示：「如果大家不嫌棄港普的話，也去看看國語版吧！」