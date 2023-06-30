Jennie 18禁劇《The Idol》充斥性愛場面惹爭議　3個原因傳被腰斬

BLACKPINK Jennie首拍限制級影集《偶像漩渦 The Idol》至上架HBO平台後風波不斷，接著又因劇情、評價不如預期傳聞即將腰斬，想必影迷們都了然於胸。然而日前根據消息指出，本片似乎如先前傳遞的訊息般，將提前迎來結局。



BLACKPINK Jennie首拍限制級影集《偶像漩渦 The Idol》傳本週提前迎來結局

此份消息來自知名媒體《Deadline》，內文指出因Amy Seimtez的離任，導演Sam Levinson不得不將劇情大幅修正，讓起初規劃6集的進程，縮減至5集讓本片提早畫下句號，便是意味著本週將會是「最後一集」。

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The Weeknd、Lily-Rose Depp主演、Jennie助陣，照理來說《偶像漩渦 The Idol》的播放率應持續走高，然而如今面臨這項結果，事實上歸納評論不難看出原因：一、無意義的性愛場面；二、劇情無法傳達出要點；三、角色背景刻劃不夠深入。當中尤其是Jennie出現時都是在有大尺度畫面前進行鋪陳，這些皆是不斷流失觀眾的主要因素。

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雖然HBO尚未出面證實《偶像漩渦 The Idol》是否將提止播送，但從各方評論來看，第二季的產出機率微乎其微。

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