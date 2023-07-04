職業特工隊7︱61歲湯告魯斯挑戰高速飛行特技　玩命場面嚇窒網民

由荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊：死亡清算 上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）即將於7月8日在香港上映，繼早前官方公開了湯告魯斯為新戲喪跳降傘500次及飛車1萬3000次後，再釋出他玩命挑戰全球最危險運動之一的極限運動高速飛行特技（Speed-flying）的片段，令大批網民驚嘆湯告魯斯的好身手。

《職業特工隊：死亡清算 上集》即將於7月8日在香港上映。（電影海報）

湯告魯斯以61歲高齡挑戰高速飛行特技。（劇照）

好佩服湯告魯斯每次有危險場口都親自上陣。（劇照）

現年61歲的湯告魯斯在拍攝危險動作戲都喜歡親自上陣，而在《職業特工隊》系列中每集都將驚險動作戲的難度提升。來到第七集，湯告魯斯就挑戰了世界上僅有少數人懂的極限運動高速飛行特技（Speed-flying），為此湯告魯斯更特別學了兩年才進行拍攝。

高速飛行特技（Speed-flying）是世界上僅有少數人懂的極限運動。（花絮畫面）

湯告魯斯敬業樂業！（花絮畫面）

極限運動高速飛行特技（Speed-flying）看似跳傘（Skydiving），但後者可以預測，而Speed-flying就不能。過程中湯告魯斯需要練習螺旋飛行技巧並以時速超過80公里的高速下著地，同時要計算著地時間及準確位置，計算錯誤隨時命都冇。

真係好危險！（花絮畫面）

苦練兩年先拍攝到！（花絮畫面）

計算錯誤隨時命都冇！（花絮畫面）

另外，無人機與直昇機也無法以近距離拍攝湯告魯斯Speed-flying的畫面，故團隊需要特別設計支架掛在阿湯的腰部位置，還有一位特技人員進行不同距離拍攝，令今次的拍攝及極限運動的難度極具挑戰性。

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