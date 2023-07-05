職業特工隊7︱劇情+角色介紹　湯告魯斯親身跳崖飛車玩盡動作極限

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的特務動作電影《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One）將於7月8日在香港上映。電影繼承自湯告魯斯於1996年起主演的系列，至今已逾27年，並於今年推出第七集作品，而男主角Ethan Hunt亦將繼續攜同Rebecca Ferguson、西蒙柏奇（Simon Pegg）與Ving Rhames等主演的一眾IMF老戰友，傾力維護世界和平，剷除野心家與恐怖分子。



湯告魯斯早前出席《職業特工隊：死亡清算上集》倫敦首映。（視覺中國）

由湯告魯斯、Rebecca Ferguson、Hhyley Atwell、Vanessa Kirby、西蒙柏奇、Ving Rhames及Pom Klementeiff主演的《職業特工隊：死亡清算上集》，將於7月8日上映。 （視覺中國）

劇情講乜？

相信各位對《職業特工隊》系列的故事框架套路也不會陌生，今集IMF特工局又再發現一種新型武器，威力足以摧毀人類世界。為了人類的未來與世界的命運，以Ethat Hunt為首的IMF特工，必須阻止該武器落入不法份子與野心家之手，於是捲起一場環繞全球的爭奪戰。類似前作設定，一鼓新興的神秘勢力，在IMF眼底下悄悄崛起，並針對IMF進行重點打擊！Ethan Hunt為了竭力完成任務，被迫放棄一切牽絆，甚至不惜犧牲他珍愛的人！

湯告魯斯主演的特務動作電影系列《職業特工隊：死亡清算上集》，將於7月8日在香港上映。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影海報）

超高難度動作特技

電單車跳崖

湯告魯斯出名「乜都夠膽死」兼不用替身親身上陣，從去年作品《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）的拍攝便可見一斑！今集《職業特工隊：死亡清算上集》預告片推出時，便同步推出幕後花絮，透露湯告魯斯練習超高難度電單車跳崖特技動作，從劇組於懸崖搭建的跳台上，高速駕駛電單車並連人帶車飛出懸崖、張開降落傘，為電影搏到盡！幕後花絮更透露湯告魯斯為拍攝瘋狂跳傘超過500次，認真不敢想像！

電影中，湯告魯斯飾演的Ethan Hunt，要駕駛電單車躍崖再以降落傘落地。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

湯告魯斯於《職業特工隊：死亡清算上集》中，結合電單車高台跳躍與懸崖跳傘的特技。（《職業特工隊：死亡清算上集》花絮照）

劇組為拍攝湯告魯斯的高台電單車跳傘，搭建出超長跑道。（《職業特工隊：死亡清算上集》花絮照）

湯告魯斯為拍攝電單車跳傘特技，正式拍攝前已進行多次練習。（《職業特工隊：死亡清算上集》花絮照）

火車頂肉搏勇救攝影師

早於《職業特工隊：死亡清算上集》在兩年前拍攝期間，便已傳出湯告魯斯超人身手的新聞。當時有報道指，湯告魯斯與女主角Hayley Atwell於北約克荒原鐵路拍攝，於拍攝火車頂的肉搏戲份期間，手持攝影機的攝影師不慎跣腳，幾乎從蒸汽火車頂墮下，幸得湯告魯斯及時出手勇救，足見湯告魯斯不僅在銀幕上身手了得，真身亦非常矯健！

電影中，湯告魯斯在蒸汽火車車頂上演一段肉搏對打戲份。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

湯告魯斯於拍攝期間《職業特工隊：死亡清算上集》期間，勇救跣腳的攝影師。（網上圖片）

亡命飛車

從《職業特工隊》第二集起，飛車橋段幾乎是劇情必備元素，而湯告魯斯於電影中除了高崖電單車特技一幕外，預告片與劇照中亦有不少亡命飛車畫面。電影的幕後花絮亦透露，湯告魯斯為了準備電影各部分的飛車戲份，一共練習超過1萬3000次，足見連飛機都駕駛得靈活自如的湯告魯斯，為了新作投入的心思與努力！

湯告魯斯與女主角Hayley Atwell在電影中上演飛車場面。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

湯告魯斯與女主角Hayley Atwell在電影中上演飛車場面。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

熱愛電單車的湯告魯斯，當然不少得在電影中揸電單車！（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

重要角色簡歷

Ethan Hunt（湯告魯斯 飾）

元祖男主角Ethan Hunt，由湯告魯斯於1996年主演至今已超過27年，Ethan Hunt亦由當年的IMF特工小組跟班，成為每次策劃小組任務的靈魂人物。Ethan Hunt在IMF內部戰績彪柄，曾破解病毒生化武器危機、美俄核戰危機、粉碎超級反特務組織以及破解無政主義恐怖份子核彈危機。而Ethan Hunt亦曾與Julia（Michelle Monaghan 飾）短暫結婚並離婚，後來於第六集結尾重遇，而第五集認識英國女特工Ilsa Faust後，雖然沒有明言，但對她的鍾情人盡皆知。

Ethan Hunt是《職業特工隊》元祖男主角。（《職業特工隊》電影劇照）

Ethan Hunt早已由當年的特工隊隊員，成為IMF的靈魂人物。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

Ilsa Faust（Rebecca Ferguson 飾）

於《職業特工隊：叛逆帝國》（Mission Impossible—Rogue Nation）裡首度登場的女主角Ilsa Faust，為英國特務機關MI5派進反特務組織Syndicate的臥底探員特工，與Ethan Hunt起初亦敵亦友。Ilsa的身手與槍法非常了得，絕不亞於任何男性特工，而她往往帶着略為神秘的面紗，令Ethan Hunt每次也要稍花時間摸索她的心思。

Ilsa Faust與Ethan Hunt首度認識時，一直保持亦敵亦友的關係。（《職業特工隊：叛逆帝國》電影劇照）

Ilsa Faust第三度出現，形像變得更為強猂。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

Grace（Hayley Atwell 飾）

由「卡特隊長」Hayley Atwell飾演的Grace為《職業特工隊：死亡清算上集》新登場的角色之一，從預告片中可見，Grace與Ethan Hunt有不少出生入死的鏡頭，命運似乎連成一線，而她亦似乎處處對Ethan充滿保留，亦敵亦友的設定可能與初期的Ilsa相近。

由「卡特隊長」Hayley Atwell飾演的Grace，與Ethan Hunt之間似乎是亦敵亦友的關係。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

Benji Dunn（西蒙柏奇 飾）

於《職業特工隊3》登場的Benji Dunn，是Ethan Hunt的助手兼好朋友。Benji初登場時是IMF的一位後勤探員，擁有超卓的電腦技術，負責進行黑客層面的工作並處理數據。直至第四集《職業特工隊：鬼影約章》（Mission：Impossible—Ghost Protocol），Benji才正式以前線特工身份參與任務，但較膽小且經驗尚淺的他，亦不時為Ethan帶來麻煩。而Benji亦於第五集被收編至CIA負責處理數據，及後歸隊。

首次登場時，Benji是一位後勤技術支援探員。（《職業特工隊3》電影劇照）

Benji於第四集已成為前線特工。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

Luther Stickell（Ving Rhames 飾）

與Ethan Hunt一樣，Luther Stickell亦是系列的元祖角色。Luther的角色設定與Benji相近，均為後勤技術探員，負責電腦黑客工作、尋人、破解密碼、數據處理等工作。但Ethan與Luther相識多年，彼此為極要好的朋友，當Ethan為繼續執行任務而忍痛結束與Julia短暫的婚姻後，Ethan將Julia交給Luther，由Luther教她如何秘密地隱居，不斷轉換身份、破解跟蹤，並教她如何定時向Ethan發出自己安全的訊號，足見Ethan對老戰友Luther百份百信任！

Luther作為另一位系列元祖角色，由首集開始已經是Ethan的強大後盾。（《職業特工隊》電影劇照）

到系列第七集，Ethan與Luther之間仍然合作無間。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

The White Widow（Vanessa Kriby 飾）

由英國仙氣女演員Vanessa Kirby飾演的「白寡婦」，在上集《職業特工隊：叛逆之謎》裡登場，她系出名門，但身份卻極為神秘，前作從未提及過她的真實姓名。白寡婦表面是一位大慈善家，但實際上卻是一位仲介人，在各大強國、組織之間經手不少軍火、情報等買賣，但原來她亦一直暗地與CIA合作。白寡婦首次與Ethan Hunt接觸時，Ethan需要籨她手上得到無政府組織核彈必須的鈾元素；電影最後白寡婦亦成為轉運敵對集團首腦的仲介人，將身份洗白。

由Vanessa Kirby飾演的白寡婦，身份極為神秘，是黑市買賣的仲介人。（《職業特工隊：叛逆之謎》電影劇照）

Vanessa Kirby再次飾演白寡婦，看來又再發揮黑白之間特殊身份的功用。（《職業特工隊》電影劇照）

Paris（Pom Klementieff 飾）

由Marvel《銀河守護隊》系列的「螳螂女」Pom Klementieff飾演的女角色Paris，是《職業特工隊：死亡清算上集》新登場的另一位角色。Paris的角色設定尚未被公開，然而她卻早已在電影海報曝光時成為焦點，皆因Paris不論妝容、髮色及衣著均極為出位，甚有「小丑女」的風格，而且她表情凶狠、手握利劍，似乎是與Ethan Hunt對敵的奸角。

由「螳螂女」Pom Klementieff飾演的Paris，角色極具奸角元素。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）