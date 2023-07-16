封神第一部｜徐錦江兒子愈大愈靚仔　23歲徐菲首演電影做軍官

90年代因參與電影《鹿鼎記》飾演鰲拜而廣為人知的徐錦江，其兒子徐菲亦繼承其衣缽成為演員，現年23歲的他首部有份參演的電影《封神第一部》即將上映，身為父親的徐錦江自然開心，更在微博為兒子加油打氣。

徐菲已經 23歲了。（徐菲微博圖片）

電影《封神第一部》是一部史詩大製作電影，導演烏爾善及電影團隊用了十年時間籌備兼拍攝，而當中的年輕演員更經過海選挑選，再進入「封神訓練營」訓練，經過重重難關才能獲得演出。而徐菲就是其中一位，他在電影中飾演百夫長（軍官）其中一位戰士名為鍾志明，雖然戲份不多，但能夠參與如此大製作他是相當開心。

徐菲在電影中飾演一位戰士。（網上圖片）

徐菲在「封神訓練營」訓練多時。（徐菲微博圖片）

徐菲外型高大，身高190cm。（徐菲微博圖片）

最近他就不停跟着劇組到處為電影宣傳，而身為父親的徐錦江眼見兒子首部電影將上映亦相當開心，更在微博為兒子加油打氣，原來在拍攝該電影時徐菲才18歲，當時他是相當擔心兒子能否勝任，他留言表示：「想起2017年，不過18歲的菲戈（菲哥）正式加入『封神訓練營』，這個行業他沒有任何經驗，我們都為他捏把汗。事隔幾年後，《封神》即將上映，回想進組是懵懂的菲戈（菲哥），再看看今天懂得自律與思考的他，發現《封神》的經歷竟讓他產生了巨大的變化。」他非常感謝導演鳥爾善培養了一批優秀的年輕演員，為中國電影輸入新力量作出了很大的貢獻。

徐錦江透露徐菲進入劇組訓練時只有18歲 。（網上圖片）