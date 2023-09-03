周星馳「邊套電影最好睇」再惹網絡熱議　網民力推呢套搞笑又勵志

周星馳現年61歲，不僅演技相當出色甚至身兼多職，包括：導演、監製及編劇，可謂多才多藝。雖周星馳近年退居幕後，不過他在去（2022年）10月開設IG帳號吸引大批粉絲追蹤，讓粉絲可隨時捕捉星爺的身影。有網民在論壇上發文表示，很好奇大家認為周星馳「最頂」的作品是哪部，不少人紛紛點名《破壞之王》、《功夫》，不過也有人認為「難選 他經典作品太多了」、「一堆都經典」。



原PO在「PTT論壇」上以「周星馳最頂的電影是哪部」為題，表示自己從小看周星馳的電影長大，好奇不論是他本人親自演出、還是擔任導演的電影中，究竟哪一部是最頂的作品。他個人認為《西遊記》以及《功夫》兩部算是平分秋色，算是長大後才越看越懂的作品，好奇大家的想法。

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最多網民點名電影竟是1994年上映的《破壞之王》，主要講述一名窮小子因性格懦弱備受霸凌，不過心中充滿懲奸除惡的熱血，更決定透過習武來扭轉現狀。網民也留言「絕對是《破壞之王》歷史第一搞笑」、「《破壞之王》+1 勵志好笑也是圓滿結局」、「《破壞之王》」、「《破壞之王》笑點最密集 梗最多 好用」。

【圖輯】點圖放大重溫周星馳《破壞之王》精彩劇照👇👇👇

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另由周星馳自編自導自演的作品《功夫》也被網民點名，表示「《功夫》最有國際水準 看最多次」、「《功夫》」、「《功夫》算是他的集大成吧」、「《功夫》很厲害吧」。該部電影是在2004年上映，主要講述一名無所作為卻想加入當時最大幫派「斧頭幫」的小混混，該部電影的視覺效果也受到廣泛讚揚。

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網民喜愛的作品各有千秋，《西遊記》也是不少人認為的經典作品，另包括《食神》、《九品芝麻官》、《唐伯虎點秋香》、《長江七號》等也都有人喜愛。不過不少網民認為星爺的作品部部都經典，紛紛表示「難選，他經典作品太多了」、「但那個年代周星馳的電影我覺得每部都很經典」、「一堆都經典」、「周星馳的電影看不膩，才是很奇怪的地方」，認為周星馳的電影總是看不膩且每部都是經典。

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