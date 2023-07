周星馳的偶像係李小龍相信好多人都知,今日(27日)他在Instagram分享徒手畫出李小龍經典起飛腳的影片,想不到星爺畫功都算出色,驚艷大批網民。

星爺徒手畫出李小龍經典甫士畫像,驚艷大批網民。(影片截圖)

+ 4

星爺出Post引述了李小龍的金句「我不怕對手有一萬招,只怕對手一招練了一萬次I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times」,原來這個貼文是為了紀念李小龍逝世50周年。

大批粉絲留言讚星爺畫功不錯,有人提起他在《唐伯虎點秋香》中的神級般的畫功,想不到現實中都有兩手。