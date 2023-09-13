第八個嫌疑人｜林家棟好戲帶動高票房　仲幫群演提對白顯專業

由影帝林家棟，內地男星大鵬、張頌文等主演的電影《第八個嫌疑人》大受好評，目前電影只上映5天，截止目前為止高收逾2億人民幣票房，相當厲害。不少網民除了激讚林家棟的好演技之外，更對於他接受內地媒體訪問時，對於拒絕買樓一事大表讚同，認為他觀念正確看得透徹。

林家棟主演的新電影大受好評。（影片截圖）

《第八個嫌疑人》主要圍繞在90年代於廣東發生一件大型武裝劫鈔案的故事，是一部真實改編的電影。目前電影只上映5日，已經迎來逾2億人民幣票房，相當厲害。當然，除了故事吸引之外，一眾演員的好演技亦是關鍵因素，不少網民都對林家棟飾演的警察讚不絕口，他一個眼神、行為、情緒等，將勢要捕捉到疑犯的狠勁，演得淋漓盡致。

林家棟演技出色。（影片截圖）

票房高收逾2億人民幣 。（網上截圖）

對演技要有求的他，確為了該電影付出了很多努力，在拍攝期間每日早餐只吃一碗簡單素麵，甚至零架子同工作人員共桌吃飯，原來簡單一餐的他，當時只全心在想工作，其他事完全不重要，他接受內地電影頻道訪問時表示：「要拍攝的時候真的吃不了那麼多，不想吃，因為我希望全身心在看這個鏡頭怎麼樣，很專注的希望能夠在這個12個小時18個小時在（表演上）。」甚至有群演忘掉對白時，他已將對白背得滾瓜爛熟，當場作出提醒，相當專業。

林家棟零架子同工作人員一起吃飯。（影片截圖）

作為大明星的林家棟，有傳其片酬逾800萬港幣，所以相信其身家亦不少。但至今仍租屋住的他，就從未想過買房子，他接受內地媒體訪問時強調買房子是一件很不值得的事，為什麼努力工作賺錢供給開發商呢？揚言可以買船住，同時表明房子是用來住的，但香港的房子不健康，因為很多是被炒房的，他覺得太奇怪了。而不少網民都認同他說法，表示他看得透徹。

林家棟未想過買房子。（《第八個嫌疑人》微博圖片）