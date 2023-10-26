喝采｜周家怡難忘與張國榮一面之緣　衞詩雅派票房福利竟指乜都得

香港新浪潮電影《喝采》，由蔡繼光執導，陳百強、張國榮、鍾保羅及翁靜晶主演，於1980年上映。今年適逢陳百強逝世30週年，《喝采》經過一年4K修復工作後，在43年後再次於大銀幕上映。今日（25日）《喝采》舉行修復版慈善首映禮，由楊受成博士攜同監製陳欣健、導演蔡繼光、編劇文雋及女主角翁靜晶等一同出席。

楊受成博士（後排左四）連同一眾英皇電影的演員出席首映禮。（梁碧玲 攝）

除了《喝采》當年的幕前幕後，一眾英皇電影的演員亦出席首映禮，一同為經典捧場。其中，Jeana何珮瑜、Michelle衞詩雅與周家怡在首映禮上接受訪問，三位異口同聲表示是哥哥張國榮與陳百強的粉絲，不時會播他們的歌曲，在唱卡拉OK亦必定會點唱。周家怡則分享到早年曾與哥哥有一面之緣：「我記得哥哥開演唱會，完咗之後同佢同Dancer去食咗個宵夜！」能夠見過哥哥一面，Jeana與Michelle立刻表示非常羨慕，周家怡續指：「佢好nice、好好人，好照顧人，好正！我真係好鍾意佢！」

Jeana何珮瑜、衛詩雅和周家怡一同受訪。（梁碧玲 攝）

周家怡回憶曾與哥哥張國榮有一面之緣，直言哥哥非常好人，亦十分照顧身邊的人。（梁碧玲 攝）

近日衞詩雅參演的電影《紥職2》票房成績甚佳，Michelle表示感謝觀眾的支持，更呼籲觀眾稍後要進場觀看《不日成婚2》。至於票房福利，Michelle竟興奮地笑指：「乜都得！」在旁的周家怡嚇得立時表示：「妳唔好咁講呀！好危險、唔係真係乜都得㗎！」Michelle則表示因為未想到有甚麼票房福利，但透露將會不定時謝票。

衞詩雅新近上映作品《紥職2》票房成績甚佳，被問及票房福利時竟表示「乜都得」，令周家怡當場嚇一跳。（梁碧玲 攝）

Jeana近日參演早前開鏡的警匪槍戰電影《怒火漫延》，並於中環實景拍攝一系列大場面，Jeana透露：「喺中環嗰日冇乜人、冇乜車，拍啲撞車呀、大場面就好舒服。」Jeana亦表示由謝霆鋒擔任動作導演下，不論槍戰及飛車戲份也非常順暢。更指霆鋒對一眾演員們的要求非常高：「訓練嘅時候一路都要求緊，一路都高㗎！」但Jeana早前跟隨成龍大哥進行電影動作訓練，表示能夠學以致用：「因為喺成家班有訓練，十日裡有劍、棍等古裝；亦有槍與拳腳的部分。我覺得學咗就係自己嘅，今次呢套戲咁啱用返。」亦透露未來有意繼續參演更多動作電影。