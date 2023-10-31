白日之下｜林保怡憎恨「院長」一角　放工拒照鏡︰煞科即剃鬚剪髮

電影《白日之下》，由簡君晋執導，一眾演員余香凝、林保怡、梁雍婷、陳湛文、周漢寧、梁仲恆等主演，昨晚出席群星觀映場，邀請了多位嘉賓先睹為快。電影根據真實的新聞個案改編，以新聞工作者視點出發，披露殘疾院舍中，虐待院友的真相。而林保怡就在戲中飾演極具爭議性的院長一角，他接受傳媒訪問時都坦言「討厭」這個角色。



余香凝、林保怡、梁雍婷三位出席《白日之下》群星觀映場。（陳順禎 攝）

林保怡︰入場睇睇到底香港發生緊咩事？

《白日之下》早前上映了多場優先場，林保怡飾演院長一角，因涉嫌性侵智障女童（梁雍婷 飾）令人恨之入骨，想不到保怡自己都一樣痛恨︰「因為我好認真去處理這個角色，它背後是一宗發生在香港的真人真事，一個是院長性侵智障女童，一個是老人家在天台剝光豬沖涼，我愈去認真處理，愈令我好討厭甚至憎恨這個角色。平時接戲是因為好鍾意個角色先去接，我今次相反係好憎恨呢個角色。希望大家會買張飛入場睇睇到底香港發生緊咩事？」

林保怡對「院長」極為憎恨，煞科後更第一時間去剪髮剃鬚，不讓身上留半點角色行跡。（陳順禎 攝）

白日之下｜採訪記者現身分享 真實環境比戲中差十倍︰氣味好濃烈

院長一角有弱視，保怡於動靜上都有仔細作參考。（《白日之下》劇照）

Cut機都冇人想同佢講嘢

有一場戲講保怡一個人上到報社接受余香凝的訪問，保怡想不到大家戲裡戲外都連戲。「係震懾到我，我一個院長上嚟，你那邊除了你（余香凝），還有幾個同事對我怒目凝視，就算Cut機都一樣唔太跟我講說話。所以接這個角色都好矛盾，一方面我要認同院長是做緊好事，但自己轉個頭想︰『院長做緊好事？』所以當我要保持這個造型時，收工後都不太想照鏡，一宣布煞科第一時間就走去剪頭髮剃鬚，成個人舒服晒。」

至於在戲中飾演智障女孩，被院長性侵的梁雍婷，原來一直都喜歡林保怡。「拍這場戲前都同保怡有不少溝通，看看如何處理，本身好期待跟保怡合作，因為我好喜歡他，殊不知去到現場，這個並不是我認識的大衛（劇集《瑪嘉烈與大衛系列︰綠豆》中林保怡角色），而是院長。」雖然笑指失望，但二人的拍攝時的默契亦令部戲更好看。

梁雍婷拍攝《白日之下》時，都對保怡有幾分懼怕。（陳順禎 攝）

余香凝低調視察真實場景

至於戲中飾演記者的余香凝，為投入角色原來都有靜靜地去實地視察環境︰「我有去實地考察，因為記者的工作大多是獨立調查，所以想尋找那份獨立感，去到現場見到環境都好簡陋，跟戲中情況有點類似，但亦因為被傳媒廣泛報道後，部分設施是有所改善了，可見新聞報道仍有它的作用。」

余香凝為投入角色，曾靜靜地去實地視察環境。（《白日之下》劇照）

11月25日舉行的金馬獎，《白日之下》獲五項提名，其中三位都分別候選最佳女主角、女配角及男配角，兩位女士就仍在為戰衣頭痛，而保怡就表示暫未有打算住，要看看工作安排，但他就借這個機會向街坊訓示︰「平時我去行街買餸，話會支持我嘅，唔該你買張飛入場！」