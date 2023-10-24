白日之下｜採訪記者現身分享　真實環境比戲中差十倍︰氣味好濃烈

電影《白日之下》，由簡君晋執導，余香凝、林保怡、姜大衛、梁雍婷等主演，根據真實的新聞個案，以新聞工作者視點出發，披露殘疾院舍中，虐待院友的真相。早前，香港記者協會主辦的電影放映會，邀請到當年有參與戲中個案的記者，《香港01》龍婉琪及勞顯亮出席映後分享會，有觀眾問到現於戲中看到的畫面，是否已接近現實？龍婉琪說︰「電影畫面只看到當日的某一部分，真實環境更難以想像。」



余香凝戲中角色便是以記者龍婉琪為藍本。（《白日之下》劇照）

在《白日之下》記協放映場上，先由戲中的創作單位導演簡君晋、編劇唐翠萍、李卓風，以及剪接盧煒麟（H.K.S.E）分享創作歷程，導演簡君晋講到電影創作歷時五年，期間會按案情發展、社會事件變化及大家的感受，不斷修改劇本。「5年間大家不斷成長，世界發生很多事情，大家都有很多感受，所以每隔幾個月又搵大家傾傾。」

編劇李卓風與導演簡君晋提到創作歷時五年，期間會按案情發現、社會事件變化及大家的感受，不斷修改劇本。（天下一提供）

要消化憤怒的情緒

剪接盧煒麟就表示在創作時，會不斷反問自己應該身處甚麼位置？「我們不停反思，在這荒謬世界上，自己擔當甚麼角色，當中有很多控訴的慾望與憤怒的情緒需要消化，作為叙事者如何避免消費戲中很多真實個案的人物，這是5年創作過程不斷咀嚼的事。」

白日之下｜姜大衛睇完心情難平伏 余香凝梁雍婷需要記住這宗新聞

有觀眾問到當初是怎樣發現這宗新聞，記者龍婉琪表示一開始是有報料人士，主動找報社爆料，而自己就幸運地接手去處理。「其實戲中情節，是由很多宗新聞結合而成，包括老人家在天台沖涼、燒賣送飯、院舍突然有多位院友離世等。」

戲中余香凝放蛇，扮成姜大衛的孫女方便偷拍，現實中亦有放蛇的安排。（《白日之下》劇照）

而龍婉琪正正就是跟進院友離奇死亡事件︰「一開始接到個消息，有間院舍很多院友相繼死亡，作為記者不可以有人這樣講，便立即寫篇報道出街，需要抽絲剝繭發掘最真一面畀大家睇，所以當時花了不少人力物力去追查，包括去問社署、消防、警方，甚至家屬、院友及員工，都要經過時間去印證。而當有第一單報料人士提供資料寫成報道後，慢慢便愈來愈多人爭相揭發事情的真相，一個接一個個案去偵查。」

記協放映場當晚，吸引過百位業內人士入場率先欣賞電影。（天下一提供）

真實環境比電影所見惡劣十倍

觀眾問到現在大家看到的電影畫面，跟真實情況有多大距離？龍婉琪坦言電影片段所顯示的是真的，但只是當日見到的一部分。「真實環境比電影片段見到的更差，更難以想像，我們當時是夏天去採訪，院舍的冷氣不足，但部分院友又特別活躍，在院舍內跑來跑去，從而排出很多汗水，但他們又不懂去清潔自理，大家可以想像當中氣味有多濃烈，我可以說真實院舍環境比電影所見的惡劣十倍，相信都沒有誇張。」

戲中場景，相信已比真實環境「舒適」得多。（《白日之下》劇照）

戲中梁雍婷的演繹智障女孩，亦獲提名最佳女配角。（《白日之下》劇照）

《白日之下》除了揭示院舍虐待院友的個案，當中還有院長涉嫌性侵智障女院友事件，而當日有份跟進事件的另一記者勞顯亮，便說出兩單案件的微妙關係。當日法官宣判院長涉嫌性侵院友案，罪名不成立，引起社會嘩然，而同時間龍婉琪與勞顯亮正暗中偵查院友離友死亡事件。勞顯亮︰「當時發現兩個故事都是發生在同一院舍，促使我們去追查院長的背景，才發現當中的黑歷史，無意中將兩單案串連起來，整合成一個故事。」

一邊執相一邊喊出嚟

記者做採訪時，不能投入太多個人感受，只能講出事件的真相畀大家知，但人始終是情感動物，不是說放下便放下，勞顯亮便憶述一個難忘畫面。「在院舍被釘牌當日，我有到現場採訪，隨後便返公司處理稿件，其間發現在一名墮樓身亡的院友，其母親有一個寫滿死者每日活動的掛曆，當中有很多個人資料及細節，不可以直接刊登，於是我立即開出每張相片，逐一放大為以上資料打格，過程中腦海突然傳來院舍的氣味，而這就刺激到自己情緒，令我一邊執相一邊喊了出來。」

映後分享會上，兩位參與採訪的記者龍婉琪（右二）及勞顯亮（右一）都有到來分享。（天下一提供）

電影既揭示院舍真相，亦側寫當下記者所處的位置。（《白日之下》劇照）

電影講到無良院舍被釘牌，看似正義得以伸張，但其實最直接受害的反是令一眾院友一夜間無家可歸，一心做好事卻成了壞事。龍婉琪表示都有反思其中︰「新聞報道並非想院友無家可歸，而是想有更多人關注他們的情況，令他們得到保障和改善。」