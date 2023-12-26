潛行｜劉德華成圈中唯一見過女朋友　林家棟坦承冇講大話：只有他

由影帝劉德華擔任監製並主演的電影《潛行》即將在12月29日正式上映，而近日他就聯同劇中一眾主要演員在內地進行電影宣傳活動，同時他亦提到與林家棟長達20年的兄弟情，患難見真情的經歷，讓不少網民非常感動，直言很羨慕他們的友誼。

《潛行》即將在12月29日正式上映。（《潛行》微博圖片）

林家棟曾是劉德華公司旗下的簽約藝人，二人曾經歷不少患難，劉德華在宣傳活動上表示：「《無間道》的那個年代，我在公司跟人家的那個關係，可能因為有一些不合，然後就被告了。然後公司可能會面臨一個非常不好的結局，然後身邊的人可能每個都走了，剩下他（林家棟）說：『華哥，不管怎麼樣我就跟着你。』我說我可能真的沒機會再做老闆了，他說也無所謂，從那一刻開始，我就覺得這個朋友是不能丟的。只要他需要我，我都會在旁邊。」就因為林家棟的不離不棄，讓劉德華認為可以與他做好兄弟。

劉德華大談與林家棟的20年友誼。（影片截圖）

眼見劉德華重提患難舊事，林家棟亦有感而發：「《無間道》是我跟他（劉德華）第一次拍的電影，還有就是《愛君如夢》。那時候我看他的演出，看他對我的態度，對電影圈的態度，我覺得這個人很值得去把他當做哥哥、兄弟，永遠的。」

林家棟有感而發。（影片截圖）

正因為經歷了患難，大家曾互相扶持，變成深交的好朋友。而在另一場電影活動上，林家棟更自爆秘密，原來在圈中就只有劉德華見過他的女朋友：「只有他見過我的女朋友。這個圈一個都沒有，就只有他。真的沒騙你，就只有他見過。」而劉德華亦笑言：「他也是見過我的那些女朋友。」二人猶如兄弟情的朋友，讓不少網民非常羨慕。

劉德華是圈中只見過林家棟女朋友唯一的圈內人。（影片截圖）

二人相遇相識，建立了深厚友誼，據有報道指出劉德華當年為女兒舉辦百日宴時，圈中只邀請了5人出席，而林家棟就是其中一位，可見他們情同手足。