繁花｜王家衛首拍劇集畫面美感吸睛　投資方花巨款買地起場景拍攝

國際大導演王家衛首次執導兼擔任監製拍攝的電視劇《繁花》，近日播出大受好評。劇集除了邀得胡歌、唐嫣等主演大鬥演技之外，其對於場地還原老上海風貌的細緻位亦做得非常好，讓不少網民讚不絕口。而為了能夠呈現老上海一面，原來投資方應允王大導的要求，用了5億人民幣去買一塊基地供其拍攝，可想而知該劇集絕對是大製作。

《繁花》是王家衛首執導電視劇。（視覺中國）

《繁花》製作認真，在開拍前王大導為了能夠原汁原味呈現90年代老上海風貌一面，於是在上海報章進行刊登「尋物啟事」活動，向社會大眾徵集90年代有關上海的物件，他自己更親拿縫紉機等物件出來做示範，可見製作相當細緻。

除了想尋找老上海物件之外，在挑選演員上王大導亦甚有要求，專挑會說上海話的演員，而劇中主演胡歌、唐嫣、馬伊琍正是上海人，而他們拍攝時更使用上海話進行拍攝，而普通話版本是事後進行配音，絕對是一部原汁原味的上海題材電視劇。

《繁花》找了會說上海話的演員演出。（《繁花》微博圖片）

而《繁花》剛播出已大受好評，除了演員演技出色之外，劇中鏡頭呈現出來的美感甚吸眼球，非常有王大導的風格，原來他使用單機拍攝，據指因為透過這種光拍出來的女孩子會比較好看，所以畫面質感非常高質。

鏡頭畫面非常有電影感。（《繁花》微博圖片）

另外，能夠請來王大導接拍電視劇，可見投資方誠意十足，上影集團董事長王健兒在接受內地媒體訪問時就透露：「其實從當時把他引進來，特意買了一個基地讓他拍，花了5個億（人民幣），這是我看了所有的上海的影視基地，唯一的一個（合適的）基地，他（王家衛）說在你那個基地對面，但是它沒有完工，他說如果你能夠把這個基地，無論是買還是租，你拿下來，我答應回上海來拍。」果不其然投資方答應，雙方就開啟合作。

《繁花》是一部改編小說家金宇澄的同名小說《繁花》，講述改革開放初期，發家於上海黃河路上的商人阿寶（胡歌飾），經歷高潮迭起的故事，帶出一個時代的情義與至真。

投資方應允王大導的要求，用了5億人民幣去買一塊基地供其拍攝。（影片截圖）