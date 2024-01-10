繁花︱42歲香港女歌手客串記者　大眼鏡擋不住瓜子面顏值不減當年

由王家衞擔任監製兼總導演的內地電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等內地演員主演，早前正式啟播。《繁花》劇情講述胡歌飾演的上海商人寶總發跡的故事，並以九十年代剛開始改革開放、發展轉型迅速的上海為故事背景。除了四大主角以外，不少客串劇集的演員亦相當亮眼，其中亦包括第23集裡出場的香港女演員鄭希怡！



王家衞執導的內地電視劇《繁花》，由胡歌主演。（《繁花》劇集截圖）

模特兒出身的鄭希怡，早年榮升人妻人母後，近十多年集中於內地發展，偶然於香港電影及電視劇現身，而在《繁花》劇情中，鄭希怡則飾演一位香港記者，專程到上海訪問「夜東京」自立門戶後的老闆娘，與馬伊琍合作飾演對手戲。鄭希怡在《繁花》裡廣東話對白一響起，便令觀眾感到非常熟悉，而她亦以流利的普通話演繹角色，自然而具氣場，令觀眾眼前一亮。

鄭希怡於《繁花》裡飾演一位香港記者，專門到上海邀請馬伊琍進行訪問。（《繁花》劇集截圖）

鄭希怡於《繁花》裡雖然僅為客串戲份，但亦有一套蛇紋西裝造型及黑色皮褸造型。（《繁花》劇集截圖）

鄭希怡於《繁花》裡的記者角色，有一身九十年代的「時尚」打扮，對香港當時的流行時裝打扮還原度相當高，雖然從現今眼光觀看甚為老土，服裝指導的精心塑造卻似令鄭希怡由九十年代經典港產片裡走出來一樣，回憶滿滿！

當年為某周刊拍下的性感年曆，被運輸業界催捧。（網上圖片）

現年42歲的鄭希怡，就算戴上厚重的黑框眼鏡、一頭大波浪長髮，也不能掩蓋她瘦削的瓜子臉與高眺模特兒身材，雖然鄭希怡戲份僅為客串，但亦在短短兩三分鐘的戲份令觀眾留下印象。當年為某周刊拍下的性感照，被印製成大型海報，結果被不少貨車司機愛戴，貼在車上，一時間成為運輸界女神。

鄭希怡兩套造型雖然均配戴眼鏡，但亦掩蓋不到她瘦削的瓜子臉。（《繁花》劇集劇照）