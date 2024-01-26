電影版《花千骨》票房欠佳　導演落淚催票：我覺得很愧疚

9年前由趙麗穎、霍建華主演的古裝劇《花千骨》大受歡迎，至今仍在「豆瓣」平台獲得7.3分，相當之高。而由李程彬、陳都靈主演的電影版則在近日正式上映，但電影票房不理想，上映4日累積票房不到550萬人民幣，令到導演張超理需拍片催票，還講到流下男兒淚。

趙麗穎、霍建華主演的古裝劇《花千骨》曾紅遍大江南北。（《花千骨》微博圖片）

電影《花千骨》在20日正式上映，相比較電視劇，電影版口碑不佳，票房成績更是不理想，前四日的累積票房更不到550萬人民幣，與其他電影的票房數字相差甚遠。

電影版由李程彬、陳都靈主演。（《花千骨》微博圖片）

眼見電影票房不理想，該電影的導演張超理亦拍片催票：「知道很不理想，讓我很意外。此時此刻，我覺得自己很愧疚，覺得對不起我們的製片人，我覺得辜負了他的信任，同時也覺得對不起我們團隊裡的工作夥伴，我覺得我們四年多的努力和付出沒有得到回報。」

導演拍片催票。（微博圖片）

他還不禁流下男兒淚同大家道歉：「在這裡我要跟大家說一句對不起。可能還有很多朋友沒有關注我們電影上映的消息，或者說對我們的電影沒有抱任何的期待，但是我要在這裡要說的是，我們的電影作為2020年第一批復工拍攝的電影，經歷了太多太多的困難，最終能夠在電影院跟大家見面已經是非常的不容易，所以在這裡我衷心希望大家能夠走進電影院，支持我們的電影。」據傳該電影投放了過億人民幣拍攝，如今票房成績不理想，網民都紛紛表示難回本。

一邊講一邊流淚。（微博圖片）

電影版口碑差，不少網民都認為同選角有問題，而且覺得女主角陳都靈零演技，沒有發揮出角色人設特點，非常之差，令人甚是出戲。甚至認為服化道簡陋，劇情剪得稀碎等，大家對該電影不抱期待。