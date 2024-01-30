誤人子弟｜15歲徐子淇演Miss勁搶鏡　谷德昭︰點諗到成為Cult嘢

1997年上畫的電影《誤人子弟》，由葉偉信執導，黃秋生、林海峰主演。近日因為葉偉信的個人電影回顧展，而重上大銀幕。重映日除了有導演出席影後談，有份參與創作的谷德昭都有現身。並透露原來當年是由他提議選用林海峰、15歲的徐子淇，以及18歲嘅Bibi，而戲名最初更不是叫《誤人子弟》。



電影《誤人子弟》近日在葉偉信回顧展上重映，在網上再次掀起熱議。（電影海報）

原名叫《為人師表》

《誤人子弟》屬於一部小成本製作喜劇，以老師的工作日常為主線，借諷那些年補習天王熱潮。谷德昭在分享會後，於社交平台發表感受︰

「拍嗰陣點諗得到日後會成為Cult嘢

總之當日有能力

自己又係葉偉信Fans

就嗱嗱冧一齊搞一部

阿信話想拍教員室

我問點解

佢話無聊

咁就好嘞

我幫手提供咗30歲嘅林海峰、15歲嘅徐子淇同埋18歲嘅Bibi

當時嘅做嘢名叫《為人師表》

我諗今日都好難再有學校連教員室都借俾我哋拍

配樂中的日語Rap唱都是黃丹儀包辦

Those Good Old Days

起碼在現場日日笑餐飽」

谷德昭出席《誤人子弟》重映會。（谷德昭@Facebook）

真係點睇都唔覺佢係14歲，早熟得緊要。（《誤人子弟》影片截圖）

低成本創作年代

電影於1997年攝製，那年頭電影市場被「老翻」嚴重蠶食，投資成本愈縮愈少，營成一個以低成本拍攝，靠噱頭望殺出新血路的港產電影潮流，但正正是這個壞年代，又逼出一部部出人意表的作品，單是葉偉信便有《誤人子弟》及《生化壽屍》（1998）兩片。

黃秋生與林海峰飾演返學等放學，滑晒啞的中學老師。（《誤人子弟》影片截圖）

放工仲會偷偷地去買四仔。（《誤人子弟》影片截圖）

徐子淇15歲早熟登場

回看今日這個《誤人子弟》的演員卡士，有三奪金像影帝的黃秋生，冷面笑匠林海峰，更重要是有千億新抱徐子淇。在澳洲長大的Cathy，跟家人回流香港讀書，14歲被時裝設計師尹泰尉（Pacino Wan）發掘，在時裝表演中擔當模特兒，甜美的笑容立即獲模特兒公司簽約，隨後更獲導演陳嘉上賞識邀請她去試鏡，最終獲選演出，角色正正是電影《誤人子弟》中Miss Lee一角。

+ 4

戲中的徐子淇非常青澀，但作為飾演新入職老師，又算不過不失，相當匹配。而且全片不時面帶甜美笑容，實是最大亮點。即使在戲中，她亦是全校焦點所在，入職後獲一眾男老師垂青，不時向她獻殷勤。其中一幕大家得知Miss Lee有游早水習慣，於是一眾男老師紛紛隱藏在泳池邊扮偶遇，其中黃秋生飾演的黃Sir係最高現身一位，表現積極。

踏上千億新抱之路

徐子淇拍完《誤人子弟》後，立即成為影壇新寵，再拍下《順流逆流》、《愛我別走》、《靚女差館》等作品後，更轉攻馮德倫主演的電視劇《新鮮人》，期間便與劇中的洪天明傳出緋聞。有指徐母嫌棄男方，一直大力阻止發展。

2015年，徐子淇為李家再誕下麟兒。（資料圖片）

後來徐子淇暫停事業，遠赴英國倫敦大學學院攻讀東歐研究與經濟學士課程，又在2005年，於倫敦政治經濟學院完成性別與媒體碩士課程。期間便傳出她結識了恆基兆業創辦人兼董事局主席李兆基之幼子李家誠，繼而拍拖。雖然當事一直否認，到2006年9月，有周刊傳出徐子淇已懷孕5個月，同年12月，徐子淇與李家誠於澳洲悉尼舉行婚禮，Cathy正式成為千億新抱，隨後更為李家誕下兩女兩子，成為不少香港女士的典範。

+ 2

同場加映︰百佳一分鐘掃貨｜《誤人子弟》林海峰都有玩 入場先發現限制多多