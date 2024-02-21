怒潮｜張家輝自爆隔離期間裸跑　談王大陸換女友：佢叻仔啫

集合港、台兩大影帝張家輝與阮經天，加上型男王大陸的新片《怒潮》將於下星期上映，今晚（21日）張家輝現身放映會與觀眾見面，接受媒體訪問時提到拍攝期間正值疫情最嚴重的時候，在酒店隔離21日時竟然試過裸跑！

張家輝現身《怒潮》放映會。（陳順禎 攝）

家輝表示新冠肺炎疫情期間，曾坐過幾次21日疫情監，包括拍攝《怒潮》時，一度悶到裸跑：「好難過，當時疫情嘅狀況，做咗幾十年人都好深刻，我要求有一部跑步機，可以做吓運動，裸跑都冇事，唔喺公眾地方就得，冇人偷拍到就OK」。

家輝指《怒潮》動作戲偏多，導演馬浴柯特意請來韓國著名武術指導過訓練一眾演員，問他港式與韓式動作場面的分別，他如此形容：「林超賢嗰啲都辛苦，鍾意玩槍、策略性攻擊；韓式嗰種就好Raw（原汁原味），一刀劈甩你個頭，切開你條腸打個結塞返入去，佢哋就直接啲、實在啲，講求一啲好實嘅動作，我哋港式講求設計，好賞心悅目，大家取向不同」。

家輝形容今次合作的韓國武術指導申宰明，工作態度十分認真，像武館師父一樣。（陳順禎攝）

對於跟阮經天及王大陸合作，家輝大讚兩人好努力、好拚，好一絲不苛：「好Young，令到我都好Young，好似倒映返自己當年自己在電視圈好努力、走入電影圈。」講起王大陸戀情一段接一段，家輝笑言：「呢啲係佢本事，佢女朋友都有嚟探班，到電影上映時佢帶咗第二個嚟，咦？咁樣嘅？佢叻仔啫。」