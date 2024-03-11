奧斯卡2024︱羅拔唐尼首獲最佳男配　含淚謝老婆︰像寶貝一樣愛我

荷里活年度影壇盛事「第96屆奧斯卡頒獎典禮」今日（11日）於美國洛杉磯舉行，本屆將頒發23項大獎，一眾榮獲提名的影壇巨星及幕後製作團隊均出席盛會。全晚第二個焦點演技大獎「最佳男配角」獎，首先由《奧本海默》（Oppenheimen）男演員羅拔唐尼（Robert Downey Jr）獲獎，是次為羅拔唐尼第二次入圍本獎項並首度得奬！羅拔唐尼此前已橫掃「英國影視藝術文化學院電影獎」（BAFTA）、「第81屆金球獎」及「美國評論家選擇獎」的最佳男配角殊榮！

羅拔唐尼憑《奧本海默》首度獲得奧斯卡「最佳男配角」獎！（視覺中國）

羅拔唐尼憑《奧本海默》首度獲得奧斯卡「最佳男配角」獎！（視覺中國）

羅拔唐尼於關繼威、Sam Rockwell、Mahershala Ali、Christoph Waltz五位曾奪得「最佳男配角」的演員手上接過獎座後，羅拔唐尼發表感言時含淚感謝太太：「多謝妳在我像一隻受傷的動物時找到我，並像寶貝一樣愛我！」羅拔唐尼亦感謝《奧本海默》的導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）表示自己需要這份工作、多過這份工作需要自己；羅拔唐尼謙虛地表示：「在Cillian Murphy、Emily Blunt等演員面前，我亦能做一個更好的人！」