奧斯卡2024｜完整得獎名單 《奧本海默》掃最佳電影等七獎威到盡
2024年奧斯卡金像獎完整得獎名單：
最佳電影：《奧本海默》
最佳導演：基斯杜化路蘭《奧本海默》
最佳男主角：Cillian Murphy《奧本海默》
最佳女主角：愛瑪史東《可憐的東西》
最佳男配角獎：羅拔唐尼《奧本海默》
最佳女配角獎： Da’Vine Joy Randolph《The Holdovers》
最佳原創劇本獎：《墮下的證據》
最佳改編劇本：《American Fiction》
最佳美術設計：《可憐的東西》
最佳攝影獎：《奧本海默》
最佳視覺效果獎：《哥斯拉-1.0》
最佳剪接獎：《奧本海默》
最佳原創音樂：《奧本海默》
最佳原創歌曲：〈What Was I Made For?〉／《Barbie芭比》
最佳音效：《特權樂園》
最佳服裝設計：《可憐的東西》
最佳化妝及髮型：《可憐的東西》
最佳動畫長片：《蒼鷺與少年》
最佳動畫短片：《War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko》
最佳實景短片：《The Wonderful Story of Henry Sugar》
最佳紀錄長片：《20 Days in Mariupol》
最佳紀錄短片：《The Last Repair Shop》
最佳國際影片：《特權樂園》（英國）
10:21／《奧本海默》奪最佳電影
10:14／愛瑪史東憑《可憐的東西》奪最佳女主角
10:04／基斯杜化路蘭憑《奧本海默》奪最佳導演
10:00／《奧本海默》Cillian Murphy奪最佳男主角
09:42／《Barbie芭比》的〈What Was I Made For?〉奪最佳原創歌曲
09:40／《奧本海默》奪最佳原創音樂
09:29／《特權樂園》奪最佳音效
09:18／《亨利·休格的神奇故事》奪最佳實景短片
09:15／《奧本海默》奪最佳攝影
09:08／《20 Days in Mariupol》奪最佳紀錄長片
09:04／《The Last Repair Shop》奪最佳紀錄短片
08:53／《奧本海默》奪最佳剪接
08:50／《哥斯拉-1.0》奪最佳視覺效果
08:39／羅拔唐尼憑《奧本海默》奪最佳男配角
08:22／《特權樂園》奪最佳國際電影
08:15／《可憐的東西》奪最佳服裝設計
08:12／莊先拿扮全裸衝上台頒獎
08:08／《可憐的東西》奪最佳美術設計
08:05／《可憐的東西》奪最佳化妝及髮型
07:58／《American Fiction》奪最佳改編劇本
07:50／《墮下的證據》奪最佳原創劇本
07:40／《蒼鷺與少年》奪最佳動畫
07:37／《War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko》奪最佳動畫短片獎
07:30／《滯留生》Da’Vine Joy Randolph奪女配角
《第96屆奧斯卡頒獎禮》現正舉行，《香港01》為大家即時更新賽果