奧斯卡2024｜完整得獎名單　《奧本海默》掃最佳電影等七獎威到盡

2024年奧斯卡金像獎完整得獎名單：

最佳電影：《奧本海默》

最佳導演：基斯杜化路蘭《奧本海默》

最佳男主角：Cillian Murphy《奧本海默》

最佳女主角：愛瑪史東《可憐的東西》

最佳男配角獎：羅拔唐尼《奧本海默》

最佳女配角獎： Da’Vine Joy Randolph《The Holdovers》

最佳原創劇本獎：《墮下的證據》

最佳改編劇本：《American Fiction》

最佳美術設計：《可憐的東西》

最佳攝影獎：《奧本海默》

最佳視覺效果獎：《哥斯拉-1.0》

最佳剪接獎：《奧本海默》

最佳原創音樂：《奧本海默》

最佳原創歌曲：〈What Was I Made For?〉／《Barbie芭比》

最佳音效：《特權樂園》

最佳服裝設計：《可憐的東西》

最佳化妝及髮型：《可憐的東西》

最佳動畫長片：《蒼鷺與少年》

最佳動畫短片：《War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko》

最佳實景短片：《The Wonderful Story of Henry Sugar》

最佳紀錄長片：《20 Days in Mariupol》

最佳紀錄短片：《The Last Repair Shop》

最佳國際影片：《特權樂園》（英國）

10:21／《奧本海默》奪最佳電影

10:14／愛瑪史東憑《可憐的東西》奪最佳女主角

楊紫瓊現身任頒獎嘉賓。

10:04／基斯杜化路蘭憑《奧本海默》奪最佳導演

10:00／《奧本海默》Cillian Murphy奪最佳男主角

意大利男高音Andrea Bocelli與兒子現身獻唱名曲《Time to Say Goodbye》，為悼念環節作背景歌曲。

09:42／《Barbie芭比》的〈What Was I Made For?〉奪最佳原創歌曲

09:40／《奧本海默》奪最佳原創音樂

賴恩高斯寧現場演繹《I’m Just Ken》，仲有傳奇吉他手Slash為他伴奏。

09:29／《特權樂園》奪最佳音效

09:18／《亨利·休格的神奇故事》奪最佳實景短片

09:15／《奧本海默》奪最佳攝影

09:08／《20 Days in Mariupol》奪最佳紀錄長片

09:04／《The Last Repair Shop》奪最佳紀錄短片

08:53／《奧本海默》奪最佳剪接

08:50／《哥斯拉-1.0》奪最佳視覺效果

《龍兄鼠弟》組合阿諾舒華辛力加與丹尼狄維圖任頒獎嘉賓

08:39／羅拔唐尼憑《奧本海默》奪最佳男配角

五位歷屆最佳男配角上台頒獎

08:22／《特權樂園》奪最佳國際電影

08:15／《可憐的東西》奪最佳服裝設計

（視覺中國）

08:12／莊先拿扮全裸衝上台頒獎

08:08／《可憐的東西》奪最佳美術設計

08:05／《可憐的東西》奪最佳化妝及髮型

Billie Eilish現場演繹入圍最佳原創歌曲的《What Was I Made For?》。（視覺中國）

07:58／《American Fiction》奪最佳改編劇本

07:50／《墮下的證據》奪最佳原創劇本

07:40／《蒼鷺與少年》奪最佳動畫

（視覺中國）

07:37／《War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko》奪最佳動畫短片獎

基斯咸士禾夫與Anya Taylor-Joy擔任頒獎嘉賓。（視覺中國）

07:30／《滯留生》Da’Vine Joy Randolph奪女配角

《第96屆奧斯卡頒獎禮》現正舉行，《香港01》為大家即時更新賽果

