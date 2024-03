奧斯卡2024｜完整得獎名單　《奧本海默》掃最佳電影等七獎威到盡

2024年奧斯卡金像獎完整得獎名單:

最佳電影:《奧本海默》

最佳導演:基斯杜化路蘭《奧本海默》

最佳男主角:Cillian Murphy《奧本海默》

最佳女主角:愛瑪史東《可憐的東西》

最佳男配角獎:羅拔唐尼《奧本海默》

最佳女配角獎: Da’Vine Joy Randolph《The Holdovers》

最佳原創劇本獎:《墮下的證據》

最佳改編劇本:《American Fiction》

最佳美術設計:《可憐的東西》

最佳攝影獎:《奧本海默》

最佳視覺效果獎:《哥斯拉-1.0》

最佳剪接獎:《奧本海默》

最佳原創音樂:《奧本海默》

最佳原創歌曲:〈What Was I Made For?〉/《Barbie芭比》

最佳音效:《特權樂園》

最佳服裝設計:《可憐的東西》

最佳化妝及髮型:《可憐的東西》

最佳動畫長片:《蒼鷺與少年》

最佳動畫短片:《War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko》

最佳實景短片:《The Wonderful Story of Henry Sugar》

最佳紀錄長片:《20 Days in Mariupol》

最佳紀錄短片:《The Last Repair Shop》

最佳國際影片:《特權樂園》(英國)

10:21/《奧本海默》奪最佳電影

10:14/愛瑪史東憑《可憐的東西》奪最佳女主角

楊紫瓊現身任頒獎嘉賓。

10:04/基斯杜化路蘭憑《奧本海默》奪最佳導演

10:00/《奧本海默》Cillian Murphy奪最佳男主角

意大利男高音Andrea Bocelli與兒子現身獻唱名曲《Time to Say Goodbye》,為悼念環節作背景歌曲。

09:42/《Barbie芭比》的〈What Was I Made For?〉奪最佳原創歌曲

09:40/《奧本海默》奪最佳原創音樂

賴恩高斯寧現場演繹《I’m Just Ken》,仲有傳奇吉他手Slash為他伴奏。

09:29/《特權樂園》奪最佳音效

09:18/《亨利·休格的神奇故事》奪最佳實景短片

09:15/《奧本海默》奪最佳攝影

09:08/《20 Days in Mariupol》奪最佳紀錄長片

09:04/《The Last Repair Shop》奪最佳紀錄短片

08:53/《奧本海默》奪最佳剪接

08:50/《哥斯拉-1.0》奪最佳視覺效果

《龍兄鼠弟》組合阿諾舒華辛力加與丹尼狄維圖任頒獎嘉賓

08:39/羅拔唐尼憑《奧本海默》奪最佳男配角

五位歷屆最佳男配角上台頒獎

08:22/《特權樂園》奪最佳國際電影

08:15/《可憐的東西》奪最佳服裝設計

(視覺中國)

08:12/莊先拿扮全裸衝上台頒獎

08:08/《可憐的東西》奪最佳美術設計

08:05/《可憐的東西》奪最佳化妝及髮型

Billie Eilish現場演繹入圍最佳原創歌曲的《What Was I Made For?》。(視覺中國)

07:58/《American Fiction》奪最佳改編劇本

07:50/《墮下的證據》奪最佳原創劇本

07:40/《蒼鷺與少年》奪最佳動畫

(視覺中國)

07:37/《War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko》奪最佳動畫短片獎

基斯咸士禾夫與Anya Taylor-Joy擔任頒獎嘉賓。(視覺中國)

07:30/《滯留生》Da’Vine Joy Randolph奪女配角

《第96屆奧斯卡頒獎禮》現正舉行,《香港01》為大家即時更新賽果