奧斯卡2024︱施利安梅菲首封影帝　感謝路蘭︰我欠你多過所能言喻

荷里活年度影壇盛事「第96屆奧斯卡頒獎典禮」今日（11日）於美國洛杉磯舉行，本屆將頒發23項大獎，一眾榮獲提名的影壇巨星及幕後製作團隊均出席盛會。全晚最焦點演技大獎「最佳男主角」，由《奧本海默》（Oppenheimer）男演員施利安梅菲（Cillian Murphy）奪得，首次入圍便封帝，成功擊敗前輩Paul Giamatti、Jeffrey Wright、Colman Domingo及畢列谷巴（Bradley Cooper）。此前施利安梅菲已橫掃「英國影視藝術文化學院電影獎」（BAFTA）、「第81屆金球獎」及「美國評論家選擇獎」等多項影展影帝殊榮！



施利安梅菲憑《奧本海默》首次提名奧斯卡便榮封影帝！（視覺中國）

施利安梅菲首次提名便成功稱帝，於尼古拉斯基治（Nicolas Cage）、班頓費沙（Braden Fraser）、馬修麥康納希（Matthew McConaughey）、Ben Kingsley及Forest Whitaker五位影帝手上接過獎項後，發表感言時表示：「我有少少不知所措！我要多謝導演基斯杜化路蘭、監製Emma Thomas，我欠你們的、超過我能夠言喻！」施利安梅菲亦感謝一眾家人及兩位兒子。

施利安梅菲憑《奧本海默》榮封影帝後，發表感言表示：「感謝世界各地所有和平守護者！」！（《奧本海默》電影劇照）

施利安梅菲亦感慨地表示：「我是一個自豪的愛爾蘭人，站在這個台上。我們拍了一部有關發明原子彈的電影，而我們正正生活在這樣的世界中，所以感謝世界各地所有和平守護者！」

施利安梅菲配戴了香港藝術奢侈品牌Sauvereign特別打造的高級訂製HS14金箔扣胸針。（視覺中國）

施利安梅菲配戴了香港藝術奢侈品牌Sauvereign特別打造的高級訂製HS14金箔扣胸針。（視覺中國）

施利安梅菲今日亦於典禮上配戴香港藝術奢侈品牌Sauvereign今年為他特別打造的高級訂製HS14金箔扣胸針，更是由Sauvereign創辦人兼設計師Bertrand親自設計，是首個亞洲品牌在奧斯卡獲獎重大時刻中亮相！