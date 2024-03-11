奧斯卡2024︱愛瑪史東再封后　上台自爆條裙爆開竟關「阿Ken」事

荷里活年度影壇盛事「第96屆奧斯卡頒獎典禮」今日（11日）於美國洛杉磯舉行，本屆將頒發23項大獎，一眾榮獲提名的影壇巨星及幕後製作團隊均出席盛會。全晚最焦點演技大獎「最佳女主角」，由《可憐的東西》（Poor Things）女演員愛瑪史東（Emma Stone）奪得，繼《星聲夢裡人》後二度封后。此前愛瑪史東已橫掃「英國影視藝術文化學院電影獎」（BAFTA）、「第81屆金球獎」及「美國評論家選擇獎」等多項影展影后殊榮！



愛瑪史東憑《可憐的東西》二度榮封奧斯卡影后！（視覺中國）

愛瑪史東二度稱后，於楊紫瓊等五位影后手上接過獎項後，發表感言前，邊哭邊笑地表示：「我條裙爆咗！應該係《I'm Just Ken》嘅時候整爆！我肯定係《I'm Just Ken》期間整爆！請大家漠視這點！」她分享感言時感謝另外四位一同入圍的女演員：「與這五位無與倫比的女人一同入圍，我想我們要繼續做下去，我們一起繼續做下去！」

愛瑪史東的裙裝後背拉鏈意外爆開！（奧斯卡直播截圖）

愛瑪史東的裙裝後背拉鏈意外爆開！（視覺中國）

愛瑪史東亦感動地表示：「有人提醒我，不要太緊張、太高興！因為要將自己從這個獎裡挪出來，要有一個團隊才能完成這部電影，也是最佳的拍電影方法！」她亦感謝家人：「多謝我母親、弟弟、父親與丈夫，另外我的女兒三日後就三歲了！」

愛票史東在台下有一齊合唱《I'm Just Ken》。（奧斯卡直播截圖）

愛瑪史東感謝與她一同入圍的幾位女星！（視覺中國）