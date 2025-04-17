賞花好去處｜魚木樹8打卡位!大角咀天橋花海已盛放　太子道超壯觀

賞花好去處｜香港賞花｜全港各區的魚木樹（樹頭菜）近日都開花了，魚木樹主要花期為3月至5月，花會由初期的白色後期變成奶黃色，盛放時花球掛滿樹冠，非常壯觀！在花朵凋謝的時候，花瓣隨風飄散，還可以見到「花吹雪」美景。本文推介魚木樹打卡地點，大家可以趁魚木樹花期正盛去打卡！



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全港各區魚木樹陸續開花 8大必去打卡位

全港各區的魚木樹（樹頭菜）近日陸續開花了！魚木樹主要花期為3月至5月，在香港各區都可以看到，近日有不少網民捕捉到魚木樹開花絕美的景象並分享到「香港風景攝影會」及「花花草草」Facebook群組。以下位大家整合各區已經開花的魚木樹，包括太子聖德肋撒堂、大角咀櫻桃街天橋、粉嶺樓村等。

魚木樹打卡位推介【1】太子道西至界限街一帶 + 聖德肋撒堂

太子道西至界限街一帶種有近30至40棵魚木樹，是全港規模最大的魚木樹集中地，每年吸引不少人朝聖。數十棵魚木樹在花期一起開花，太子道西搖身一變成為「花花步道」，場面蔚為壯觀，適合在行人天橋從高處拍攝。

位於太子道西的香港一級歷史建築聖德肋撒堂是魚木樹熱門打卡點。唯美魚木樹花海，配上古典教堂建築，充滿濃厚歐洲古典味道，更帶有漫畫般夢幻的「宮崎駿」風格！

魚木樹打卡位推介【2】大角咀天橋花海 奧海城一出即到

大角咀櫻桃街天橋被兩旁的魚木樹花海包圍！天橋有兩個打卡位，包括天橋下層入口處，以及天橋上層位置，可拍出置身花花世界的氛圍感！大家前往這條天橋，可在港鐵旺角站C4出口，沿亞皆老街往奧海城三期方向步行至藍色天橋，或在奧運站D3出口前往奧海城三期UG層玻璃門出口，直達大角咀櫻桃街天橋。

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魚木樹打卡位推介【3】九龍塘一帶魚木樹繁花盛放

有網民分享九龍塘喇沙利道一帶的魚木樹已經開花。與太子一帶的繁忙馬路景色不同，九龍城區樓宇普偏不高，加上密度較低，魚木樹與矮樓結合拍出來的相片，有種悠然自得的慢活感覺！另外，從喇沙利道步行至太子道西聖德肋撒堂只需約10分鐘，可以一次去兩個魚木樹賞花點！

魚木樹打卡位推介【4】馬鞍山海濱長廊 海傍漫步賞花

馬鞍山海濱長廊的魚木樹近日綻放，市民在海傍漫步時，可一道欣賞盛開的魚木樹花。馬鞍山海濱長廊全長3.2公里，佔地約5.2公頃，有兒童遊樂場、長者健身園地、緩跑徑等設施，適合假日戶外鬆一鬆。大家可經港鐵大水坑站A出口、恆安站A／C出口、馬鞍山站A1／A2出口，前往馬鞍山海濱長廊。

魚木樹打卡位推介【5】天水圍體育館 單車徑打卡位

天水圍體育館外剛好有一棵魚木樹盛開在單車徑上方。大家可在體育館天橋外，耐心靜候單車駛過，捕捉單車在樹影下穿梭的一刻！天水圍體育館鄰近港鐵天水圍站E1出口，或輕鐵天湖站，適合元屯天一帶攝影愛好者前往打卡！除了天水圍體育館之外，天水圍公園亦是魚木樹賞花地點之一。

魚木樹打卡位推介【6】龍園 古色古香隱世庭園

在天水位天水圍天龍街有一處古色古香的隱世公園—龍園。龍園內亦種有幾株魚木，在中式庭園的襯托下，魚木增添了幾分古典味道，有如置身世外桃源！穿著旗袍來這裡拍照就最合適！

魚木樹打卡位推介【7】粉嶺樓村 超大魚木樹

在粉嶺及聯和墟各處都可以看到魚木樹盛放，不過在粉嶺樓村附近的一棵魚木樹特別大，搭配古色古香的牌坊更是浪漫！如果想拍到整棵魚木樹，建議到對面馬路，會是拍攝魚木花海的最佳位置！

魚木樹打卡位推介【7】粉嶺樓村 超大魚木樹（圖片授權：Dicky Ng＠Facebook）

魚木樹打卡位推介【8】將軍澳唐俊街 壯觀魚木隧道

在將軍澳唐俊街沿路也見到魚木花盛開美景，在海濱單車徑旁綻放的魚木花形成一條壯觀的魚木隧道，旁邊更有一整片海景，在這裡打卡絕美！

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