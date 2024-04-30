5月自助餐優惠16間推介｜M7和牛、鮑魚生蠔任食　最平人均$88.8

5月自助餐優惠2024｜自助餐優惠｜5月不少酒店及食店都有餐飲優惠，《香港01》「好食玩飛」記者為大家推薦16間高性價比自助餐，一間人均$88.8就食到，仲有一間食到各款M7和牛同龍蝦，低至74折！即睇內文介紹啦！



5月自助餐優惠【1】悅品酒店 ── 片皮鵝／爐端燒／扣鮑魚 獨家快閃54折 立即預訂

悅品酒店推出一系列的自助餐優惠，除了母親節優惠外，更有日韓、泰國和南歐主題的自助餐優惠。鮑魚•龍蝦•'蠔'華尋鮮•自助晚餐主打時令海鮮，包括鮑魚剌身、即燒活生蠔、焗芝士波士頓龍蝦等。喜歡吃海鮮的不容錯過！另外，閒日自助餐包一道主菜，可選烤紐西蘭肉眼牛扒、香煎盲鰽魚柳伴海蜆、煙鴨胸小露筍南瓜忌廉汁意大利粉等美食。甜品、沙律均可任食！

和風•韓流•滋味之旅自助午餐以日韓美食為主題，提供和牛壽喜燒烏冬、日式醬燒牛肋骨肉、燒沖繩島脆皮黑糖雞及韓國美食必點鮮人參雞湯。泰•逍遙週末自助午餐必吃泰式冬蔭功炒蜆、泰式辣掓糕炒青口。👉🏻立即預訂

南歐風味半自助晚餐主打各款肉腸，如開心果肉腸 、帕爾瑪火腿及煙熏牛肉腸，款款以優質火腿製成，配搭主菜波士頓龍蝦、美國安格斯肉眼扒或烤草飼羊架同樣美味。現有獨家快閃優惠即日至5月5日，買二送二！👉🏻立即預訂

悅品酒店 The Platter 👉🏻獨家快閃54折優惠

鮑魚•龍蝦•‘蠔’華尋鮮•自助晚餐

日期：星期六、日及公眾假期 (5:45pm – 10:00pm)

成人（4位）：$1,363.2｜人均$340.8｜原價$2,499.2

👉🏻按此立即訂座 閒日精選半自助午餐

日期：星期一至五 （12:00nn - 2:30pm）

*不適用於星期六日及公眾假期

成人（4位）：$355.2｜人均$88.8｜原價$651.2

👉🏻按此立即訂座 和風•韓流•滋味之旅自助午餐

日期：星期六、日及公眾假期 (12:00nn - 2:30pm)

成人（4位）：$811.2｜人均：$202.8｜原價：$1,487.2

👉🏻按此立即訂座

泰•逍遙週末自助午餐

日期：星期六、日及公眾假期（12:00nn-2:30pm）

成人（4位）：$811.2｜人均$202.8｜原價$1,487.2

👉🏻按此立即訂座

南歐風味火腿 • 半自助晚餐

日期：星期一至五（6:00pm-9:00pm）*不適用於星期六日及公眾假期

成人（4位）：$619.2｜人均$154.8｜原價$1,135.2

*快閃優惠期：即日至2024年5月5日

👉🏻按此立即訂座

悅品酒店 The Platter（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928（The Platter）



悅品酒店 The Platter（屯門）

地址：屯門建豐街4號悦品度假酒店2樓

電話：3899 9222



5月自助餐優惠【2】六國酒店Le Menu ── 片皮鵝／爐端燒／扣鮑魚 獨家68折 立即預訂

六國酒店的Le Menu自助晚餐，是想同時享受中、西、日美食的好選擇。自助晚餐不但有冰鎮海鮮、特級牛扒、堂弄鮑魚、原件鴨肝多士、片皮鵝、即場手握壽司等多國美食。而當中波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、紐西蘭青口更是必食之選！甜品方面，則有Häagen-Dazs雪糕、朱古力意大利芝士杯、法式蜂蜜檸檬蛋糕配海膽忌廉、檸檬乳酪忌廉馬德蓮蛋糕等，更可以看到即場火焰雪山表演！現有68折優惠兼額外多送1小時用餐時間！

六國酒店 Le Menu👉🏻獨家68折優惠

華麗盛宴‧自助晚餐

星期一至五：

成人（1位）：$576｜原價：$811.8

小童（1位）：$350｜原價：$492.8

👉🏻按此立即預訂

星期六、日及公眾假期：

成人（1位）：$599｜原價：$844.8

小童（1位）：$373｜原價：$525.8

優惠有效期： 即日至2024年5月31日

👉🏻按此立即預訂

母親節及其前夕：5月11日至5月12日 成人（1位）：$646｜原價$866.8 小童（1位）：$408｜原價$547.8 可選時段： 時段A：18:00 - 21:00 時段B：18:30 - 21:30 時段C：19:00 - 22:00 👉🏻按此立即預訂

*優惠期：即日至2024年5月31日

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



5月自助餐優惠【3】六國酒店 ── 下午茶自助餐巴馬火腿、拿破崙任食 73折 立即預訂

六國酒店以水果和花卉為主題，推出「果漾花語下午茶自助餐」，提供煙三文魚、凍肉及芝士拼盤、鮮果巴馬火腿、蟹肉撻、野菌酥皮盒等鹹點，以及士多啤梨拿破崙、楊枝甘露、Häagen-Dazs雪糕等14款甜點，連水果花茶都係任飲！款款小點都超精緻，而且任食時間長達四小時，絕對可以慢慢食、慢慢打卡！現在預訂更可享73折優惠！

六國酒店👉🏻73折優惠

果漾花語下午茶自助餐

成人（1位）：$262｜原價：$361

小童（1位）：$174｜原價：$240

👉🏻按此立即訂座

*優惠期：即日至2024年5月31日

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



5月自助餐優惠【4】荃灣西如心酒店 ── 即燒和牛、清酒鮑魚 77折 👉🏻立即預訂

荃灣西如心酒店「海陸盛宴」自助餐，提供即燒和牛、清酒鮑魚、炙燒和牛壽司及和牛涮涮鍋等日式美食。仲聯乘了法國大師級朱古力品牌Valrhona，推出各款獨特的朱古力甜品，如榛子黑朱古力松露蛋糕、百香果朱古力撻及草莓朱古力玖瑰乳酪慕絲等，享受完和牛，還可以吃口感細滑的甜食，現有77折優惠！

荃灣西如心酒店👉🏻77折優惠訂座

平日自助午餐／午後自助餐

星期一至五

成人（1位）：$347｜原價：$449

兒童（1位）：$288｜原價：$372

長者（1位）：$288｜原價：$372

👉🏻按此立即訂座

星期六至日

成人（1位）：$441｜原價：$570

兒童（1位）：$373｜原價：$482

長者（1位）：$373｜原價：$482

👉🏻按此立即訂座

自助晚餐

星期一至五

成人（1位）：$551｜原價：$713

小童（1位）：$466｜原價：$603

長者（1位）：$466｜原價：$603

👉🏻按此立即訂座

星期六至日

成人（1位）：$628｜原價：$812

兒童（1位）：$543｜原價：$702

長者（1位）：$543｜原價：$702

👉🏻按此立即訂座

地址：荃灣楊屋道8號

電話：2280 2898



5月自助餐優惠【5】西環萬怡酒店MoMo Café ── 即開新鮮生蠔、東南亞風味美食55折起 立即預訂

位於西環萬怡酒店的MoMo Café 推出自助餐優惠，週末自助午餐時段供應兩份即開新鮮生蠔，更會即場烹調的法式洋蔥湯，另外亦供應黃金螺、刺身、紐西蘭肉眼牛排、羊腿等美饌。自助晚餐除了有雪場蟹腳、黃金螺、鮮蝦等冰鎮海鮮，更供應煙肉芝士焗生蠔、燒優質帶骨肉眼牛排、招牌特色石烤比薩等美食，甜品方面更有西式糕點、中式糖水及12款Movenpick雪糕任君選擇。現在預訂更可享低至55折優惠！

西環萬怡酒店自助餐MoMo Café👉🏻55折優惠訂座 自助午餐

星期一至五：

成人：$201｜原價：$295

小童：$141｜原價：$207

長者：$171｜原價：$251

👉🏻按此立即訂座

星期六、日及公眾假期：

成人（1位）：$253.5｜原價：$372

小童（1位）：$193.5｜原價：$284

長者（1位）：$223.5｜原價：$328

👉🏻按此立即訂座 優惠有效期： 即日至2024年4月30日

中西美饌·生蠔海鮮自助晚餐

星期一至四：

成人（1位）：$356.2｜原價：$603

小童（1位）：$245.7｜原價：$416

長者（1位）：$330.2｜原價：$559

👉🏻按此立即訂座

星期五至日及公眾假期：

成人（1位）：$435｜原價：$638

小童（1位）：$306｜原價：$449

長者（1位）：$403.5｜原價：$592

👉🏻按此立即訂座

優惠有效期： 即日至2024年6月30日

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



5月自助餐優惠【6】九龍酒店倚窗閣 ── 各款和牛美食、即開生蠔、雪花蟹腳 74折 立即預訂

九龍酒店倚窗閣的和牛海鮮自助晚餐，提供多款和牛美食。包括燒和牛片伴日式漬物沙律、日式和牛辣肉腸薄餅、野菜和牛配昆布茶湯及和牛面頰等，也有時令海鮮，包括雪花蟹腳、紐西蘭青口、蒜香松露焗帶子等美食，而且自助餐有無限暢飲指定飲料、果汁，現有74折優惠！

九龍酒店倚窗閣👉🏻74折優惠訂座

海鮮國際自助午餐

成人（1位）：$331｜原價：$449

小童（1位）：$307｜原價：$416

長者（1位）：$307｜原價：$416

👉🏻按此立即訂座

和牛海鮮二重奏自助晚餐

成人（1位）：$574｜原價: $735

小童（1位）：$412｜原價: $559

長者（1位）：$412｜原價: $559

👉🏻按此立即訂座

5月自助餐優惠【7】美麗華酒店 The Mira Yamm ── 片皮鴨、生蠔任食、M7和牛 買3送1及低至76折 立即訂座

美麗華酒店The Mira的Yamm餐廳供應國際自助餐，提供新加坡與馬來西亞、日本、泰國及京川滬美食，如京式片皮鴨、新鮮生蠔、娘惹燒豬手、即切燒牛肉及泰式生蝦，等全部任食！龍蝦 • 和牛自助晚宴還可吃到火炙M7和牛海膽壽司、慢燒M7後腿和牛冷盤、粉紅岩鹽香烤M7和牛封門柳、A4和牛肉眼扒及焗芝士龍蝦，不用去日本也能盡享高級美食！現有買3送1及低至76折優惠！

美麗華酒店 The Mira｜Yamm 節慶精選美饌自助餐👉🏻76折優惠訂座

自助午餐：

星期一至星期五

成人（1位）：$398｜原價：$493

兒童（1位）：$228｜原價：$283

4人同行優惠：$1,523｜人均：$380.75｜原價：$1,884

👉🏻按此立即訂座

週末自助午餐：

星期六至日

成人：$498（1位）｜原價：$603

兒童：$258（1位）｜原價：$317

👉🏻按此立即訂座

龍蝦 • 和牛自助晚餐：

成人：$658（1位）｜原價：$867

兒童：$348（1位）｜原價：$471

👉🏻按此立即訂座

優惠有效期：即日至2024年6月30日

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期 The Mira Hong Kong 地下大堂

電話：23155120



5月自助餐優惠【8】8度海逸酒店8度餐廳 ── 自助晚餐任食生蠔 83折起 立即訂座

8度海逸酒店的8度餐廳推出臻「鮮」盛宴自助晚餐，主打即開生蠔及冰鎮海鮮，如：鱈場蟹腳、紐西蘭青口及新鮮海蝦等，更有煎鵝肝伴黑松露汁、砵酒乾蔥焗蠔、鮑汁花膠配香煎帶子及泰式咖喱大頭蝦等熱食，更有芒果拿破崙、朱古力慕絲蛋糕、榴槤班戟等多款精緻甜品。現時更有低至83折的優惠！

另外，8度餐廳還有生日優惠，凡4位或以上同行惠顧自助晚餐。星期一至四：生日之星可享自助晚餐半價連免費餐酒1支或免費生日蛋糕1個連餐酒1支；星期五至日、公眾假期及前夕：半價連免費餐酒1支及生日蛋糕1個。

8度海逸酒店8度餐廳｜臻「鮮」盛宴自助餐👉🏻83折優惠訂座

平日自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$495｜原價：$598

小童（1位）：$367｜原價：$438

長者（1位）：$423｜原價：$508

👉🏻按此立即訂座

週末自助晚餐：

星期五至日

成人（1位）： $611｜原價：$718

小童（1位）： $492｜原價：$578

長者（1位）： $551｜原價：$648

👉🏻按此立即訂座

優惠有效期： 即日至2024年至6月30日

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖

電話：2126 1960



5月自助餐優惠【9】港青酒店 YMCA 再臨閣 ── 米芝蓮泰國總廚自助餐 低至7折 立即訂座

港青酒店 YMCA 再臨閣推出「泰滋味」自助晚餐，請來《米芝蓮指南2023》中第一家米芝蓮推薦餐廳Kapi Sator的泰國總廚聯同再臨閣行政總廚炮製美食，除正宗泰國菜外，還有波士頓龍蝦、即煮鮑魚、雪場蟹腳等海鮮；慢煮豬腩肉、巴東牛肉及泰式焗蠔等熱食供應！泰色甜品定要試芒果糯米飯、蒸泰式千層糕，全部都好睇又好食！

港青酒店 YMCA 👉🏻低至7折優惠

「泰滋味」自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$468｜原價：$668

小童（1位）：$379｜原價：$448

長者（1位）：$450

👉🏻按此立即訂座

星期五至日

成人（1位）：$499｜原價：$768 小童（1位）：$417｜原價：$528 長者（1位）：$480 👉🏻按此立即訂座

平日自助午餐：

星期一至五

成人（1位）：$278｜原價：$328

小童（1位）：$196｜原價：$240

長者（1位）：$250｜原價：$328

優惠有效期：即日起至2024年6月2日

地址：尖沙咀梳士巴利道41號香港基督教青年會南座4樓

電話：22687000



5月自助餐優惠【10】灣仔諾富特世紀酒店Le Café咖啡廳 ── 即開生蠔、送焗法式龍蝦 低至6折起 立即訂座

灣仔諾富特世紀酒店Le Café 咖啡廳推出「生蠔海鮮自助午餐」及「世紀江滬菜自助晚餐」。自助午餐必食推介有生蠔、肉眼扒、即製石爐意式薄餅等，另外亦有10多款甜品、即煮湯麵檔等任君選擇！自助晚餐有即開鮮嫩生蠔、松葉蟹腳、凍蝦等任食冰鎮海鮮，每枱更奉送即焗法式龍蝦及全場無限暢飲紅酒、啤酒，超有氣氛！現在訂座優惠更低至6折！

灣仔諾富特世紀酒店Le Café咖啡廳👉🏻低至6折優惠

生蠔海鮮自助午餐

星期一至五

成人（1位）：$302｜原價：$416

小童（1位）：$214｜原價：$295

長者（1位）：$246｜原價：$339

👉🏻按此立即訂座 星期六至日

成人（1位）：$359｜原價：$416

小童（1位）：$244｜原價：$295

長者（1位）：$269｜原價：$339

👉🏻按此立即訂座

世紀江滬菜自助晚餐

星期一至五

成人（1位）：$454｜原價: $757

小童（1位）：$279｜原價: $438

長者（1位）：$370｜原價: $614

👉🏻按此立即訂座

世紀江滬菜自助晚餐

星期六至日

成人（1位）：$564｜原價: $757

小童（1位）：$326｜原價: $438

長者（1位）：$458｜原價: $614

👉🏻按此立即訂座

優惠有效期：即日起至2024年5月31日

地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓

電話：25989869／61068083



5月自助餐優惠【11】萬麗海景酒店萬麗咖啡室 ── 和牛牛肩扒、時令海鮮 82折立即訂座

萬麗海景酒店的萬麗咖啡室推出「萬」遊海陸自助午餐，提供各款和牛美食，包括香烤和牛牛肩扒、東西風味和牛美饌、和牛沙律，除和牛外，還可品嚐到蟹腳及時令冰鎮海鮮等美食，現有82折優惠！

萬麗海景酒店萬麗咖啡室｜「萬」遊海陸自助午餐👉🏻82折優惠

自助午餐：

星期一至四：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

成人（1位）：$485｜原價：$592

小童（1位）：$287｜原價：$350

👉🏻按此立即訂座

自助晚餐：

成人（1位）：$764｜原價：$933

小童（1位）：$449｜原價：$548

👉🏻按此立即訂座

優惠期：即日起至2024年6月14日

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

電話：28028888



5月自助餐優惠【12】香港嘉里酒店大灣咖啡廳 ── 阿根廷名菜斧頭扒、牛臀肉 82折立即訂座

香港嘉里酒店大灣咖啡廳有國際美饌自助餐及阿根廷美酒佳餚自助晚餐，吃厭了日韓美食的，不妨試試！國際美饌自助餐除了時令新鮮如雪蟹、青口及黃金螺外，還有多種以正宗方法烹調且風味獨特的美食。而阿根廷美酒佳餚自助晚餐則有芝士披薩、斧頭扒和阿根廷牛臀肉等香港少有的阿根廷名菜，現有82折優惠！

國際美饌自助餐體驗👉🏻82折優惠

自助晚餐

星期五至日及公眾假期除外

成人（2位）：$727｜人均：$363.5｜原價：$889

👉🏻立即訂座

自助午餐

星期一至五（公眾假期除外）

成人（1位）：$376｜原價: $460

自助早午餐

星期六、日及公眾假期

成人（1位）$538｜原價：$658

👉🏻立即訂座

「阿根廷美酒佳餚」自助晚餐

星期一至五（公眾假期除外）

成人（1位）：$637｜原價：$779

優惠期：即日起至2024年5月31日

立即訂座

地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號3樓

電話：2252 5246



5月自助餐優惠【13】北角海逸酒店綠怡咖啡廳 ── 泰國菜自助餐、假日全自助早午餐 75折起 立即訂座

北角海逸酒店綠怡咖啡廳推出「味遊泰國自助晚餐」，除了無限量供應即開生蠔外，還有各款泰國美食，包括泰式明爐魚、冬蔭功煮花螺及香蘭葉包雞。還有期間限定的即時烹調櫃位供應燒魷魚、燒羊架。另外假日全自助早午餐，有各款時令凍海鮮，包括長腳蟹、綠青口、海蝦及凍蜆等，低至75折！

北角海逸酒店綠怡咖啡廳👉🏻低至75折優惠

味遊泰國自助晚餐

星期一至五

成人：$548｜原價：$735

兒童：$409｜原價：$548

長者：$409｜原價：$548

👉🏻立即訂座 星期六至日 成人：$597｜原價：$735 兒童：$442｜原價：$548 長者：$442｜原價：$548 👉🏻立即訂座

假日半自助早午餐

星期六至日

成人：$394｜原價：$504

兒童：$334｜原價：$427

長者：$334｜原價：$427

優惠期：即日起至2024年5月31日

👉🏻立即訂座

5月自助餐優惠【14】香港逸東酒店普慶餐廳 ── 生蠔、松葉蟹腳、新鮮龍蝦自助餐 95折 立即訂座

香港逸東酒店以生蠔、松葉蟹腳、新鮮龍蝦為主題推出自助午餐及晚餐，除了主打的松葉蟹腳、生蠔、波士頓龍蝦鉗、小龍蝦、海蝦及翡翠螺外，還有超過二百款美食，當中即蒸活波士頓龍蝦、避風塘炸生蠔、醬爆蟶子、越式烤魚、澳洲牛肩胛扒、雙冬枝竹羊腩煲、日式芥辣一口牛等值得一試！現有95折優惠。

香港逸東酒店普慶餐廳👉🏻95折優惠

自助晚餐

星期一至四

成人：$691｜原價：$724

兒童：$502｜原價：$526

長者：$502｜原價：$526

👉🏻立即訂座

自助晚餐

成人：$765｜原價：$724

兒童：$555｜原價：$526

長者：$555｜原價：$526

👉🏻立即訂座

自助午餐

星期一至五

成人：$427｜原價：$482

兒童：$295｜原價：$383

長者：$295｜原價：$383

👉🏻立即訂座

自助午餐

星期六、日及特別日子

成人：$515

兒童：$405

長者：$405

優惠期：即日起至2024年5月19日

👉🏻立即訂座

地址：佐敦彌敦道380號

電話：2710 1901



5月自助餐優惠【15】香港滿屋日本料理 ── 超過70款日式刺身任食 獨家93折 立即訂座

香港滿屋日本料理推出午晚市任飲任食日式放題自助餐，提供超過70款日式刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。必食推介有火炙鹽燒左口魚邊壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷、海膽手卷、鹽燒牛舌等，不用去日本也能吃到！現有獨家93折！

香港滿屋日本料理｜2小時放題👉🏻獨家93折優惠

星期一至四：

成人（1位）：$230｜原價：$248

👉🏻按此立即預訂 優惠有效期： 即日至2024年12月31日

地址：

荃灣分店：荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心10樓

電話：36221388／36221166

旺角分店：旺角彌敦道655號胡社生行1樓

電話：36223338／36223336

大埔分店：大埔安邦路8&10號大埔超級城地下542-548號舖

電話：36222070



5月自助餐優惠【16】尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar ── 童話森林主題下午茶 獨家快閃47折立刻預購

尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar推出 「童話森林」主題下午茶，以充滿綠色植物、花朵及森林小屋等元素，讓你享受一頓充滿童話氣氛的下午茶！除了有士多啤梨提拉米蘇、抹茶意大利奶凍等經典甜品，還有煙三文魚慕絲脆撻及煙燻帶子伴車厘茄等創新鹹點，現時有獨家快閃47折優惠！

尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar｜童話森林主題下午茶👉🏻獨家快閃47折優惠

成人（2位）：$245｜人均：$123｜原價：$564

成人（2位）：$448｜人均：$224｜原價：$564

👉🏻按此立即預訂

優惠有效期：即日至2024年7月7日

地址：尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店19樓

電話：21173526

