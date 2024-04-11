日式放題+自助餐7大優惠推介！任食和牛燒肉59折／$117歎松露生蠔

放題優惠合集｜自助餐優惠｜食玩買優惠｜餐飲優惠｜放題任食一向深受香港人歡迎，有壽司刺身、冰鎮海鮮、燒肉熱盤等等美食，點食都唔會厭！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合7大放題任食優惠，超平價錢可以任食和牛生蠔，即睇內文介紹啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

放題任食優惠【1】御滿屋日本料理—2小時放題自助餐／$230起任食串燒刺身 👉🏻獨家93折優惠訂座

香港御滿屋日本料理推出午晚市任飲任食2小時放題任食自助餐，提供超過70款日式刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。必食推介有火炙鹽燒左口魚邊壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷、海膽手卷、鹽燒牛舌等，全部都超吸引！喜歡吃榴槤的就必定不能錯過榴槤加州卷、馬來西亞冷榴槤以及貓山王榴槤炸彈，啖啖肉夠腍身，入口更是超Creamy！

御滿屋日本料理—2小時放題自助餐

優惠價（午市；星期一至四）：HK$230（原價：HK$248）

優惠價（晚市；星期一至四）：HK$277（原價：HK$298）

優惠價（午市；星期五至日及公眾假期）：HK$249（原價：HK$268）

優惠價（晚市；星期五至日及公眾假期）：HK$295（原價：HK$311）

優惠有效期：即日起至2024年12月31日

👉🏻獨家93折優惠訂座

放題任食優惠【2】宮崎肉本舖—極上燒肉放題60款美食任擇／59折再送威士忌梳打 👉🏻59折優惠訂座

宮崎肉本舖主打頂級A5櫻花牛燒肉放題，餐廳從宮崎自家農場引入A5櫻花牛，每月冰鮮到港，甚至可以品嘗到10個稀有部位的不同口感！至於A5宮崎牛特上燒肉放題則可享用A5宮崎牛的內後腿肉、肩里肌、肩口肉、牛肋肉等部位，入口盡是油香！餐廳在Openrice及社交平台更是好評如潮，不少人大讚餐廳食物有質素、環境舒適。燒肉放題更可享超過60款日本食材、小食、無酒精飲品、甜品等任飲任食，再送你威士忌梳打或燒酎梳打一杯，優惠更低至59折！

宮崎肉本舖—宮崎A5桜花牛極上燒肉放題

成人：HK$998（原價：HK$1,625）

兒童：HK$449

👉🏻61折優惠訂座

宮崎肉本舖—A5宮崎牛特上燒肉放題

成人：HK$698（原價：HK$1,175）

兒童：HK$349

優惠有效期：即日起至2024年4月30日

餐廳地址：銅鑼灣糖街31號6/F, Sugar＋ 25

👉🏻59折優惠訂座

放題任食優惠【3】緣味小聚｜150分鐘厚肉龍蝦／法國生蠔海鮮蒸汽鍋 👉🏻優惠訂座

緣味小聚推出150分鐘任食放題，「150分鐘龍蝦海鮮蒸氣鍋放題」有超生猛厚肉龍蝦、大鮑魚、蟶子皇食之餘，仲有無限量供應的澳洲M5和牛、安格斯牛肩胛、西班牙黑毛豬，以及點心、滋味小食及火鍋配料，蒸海鮮更有職員全程負責！至於「150分鐘法國生蠔＋海鮮蒸汽鍋無限量任食」則可以無限添食上述美食外，連法國生蠔、韓國鮮鮑魚、爽甜大白貝等海鮮都無限供應，人均只需$299起！

緣味小聚—150分鐘龍蝦海鮮／法國生蠔蒸氣鍋放題

19:30前離座：HK$299

19:30後離座：HK$328

優惠有效期：即日起至2024年4月30日

餐廳地址：旺角彌敦道575號LADDER Dundas9樓

👉🏻優惠訂座

放題任食優惠【4】帝樂文娜公館 ── 北歐週末半自助餐送姆明信件茶包 👉🏻買3送1優惠訂座

帝樂文娜公館推出北歐週末半自助早午餐買3送1優惠，主菜有慢燉和牛臉頰肉、香烤大西洋龍蝦、香烤美國頂級肉眼扒等9款選擇，更可以自由選擇配菜！此外，沙律、前菜及甜品全部都可以無限添加！必食推介有法式酥皮鴨肉開心果凍批、北極海蝦及雞蛋沙律、黑松露炒蛋，全部都超吸引！訂座更會加送芬蘭姆明信件茶包，由五款以不同配料製作而成的有機紅茶，姆明粉絲和愛喝茶的人都不能錯過！

帝樂文娜公館 ── 北歐週末半自助餐

優惠價：HK$1,494／4位（原價：$1992／4位）

優惠有效期：即日起至2024年4月30日

餐廳地址：香港九龍尖沙咀金巴利道39號

👉🏻買3送1優惠訂座

放題任食優惠【5】悦品度假酒店 ── 松露焗生蠔、波士頓龍蝦自助餐72折 👉🏻72折優惠訂座

屯門悦品度假酒店火車主題餐廳The Platter推出週末環球海鮮自助午餐及晚餐！ 自助晚餐必食焗芝士波士頓龍蝦、即燒活生蠔、鮑魚剌身，更有爐端燒、 燒紐西蘭西冷牛扒、燒羊鞍等熱盤，以及多款西式糕點及新鮮生果！另外亦有半自助晚餐，提供自助海鮮、沙律吧及甜品吧任食，主菜則有烤波士頓龍蝦、煙肉松露焗生蠔配虎蝦、海鹽烤美國安格斯肉眼、烤草飼羊架等超多種選擇！另外亦有半自助午餐及週末自助午餐供應，人均更只需$117起！

悦品度假酒店‧屯門—環球海鮮自助餐

平日半自助午餐：

優惠價：$117（原價：$163）

👉🏻立即訂座

周末自助午餐：

成人：$267（原價：$372）

兒童：$188（原價：$262）

長者：$228（原價：$317）

👉🏻立即訂座

平日半自助晚餐：

優惠價：$204（原價：$279）

👉🏻立即訂座

周末自助晚餐：

成人：$465（原價：$647）

兒童：$307（原價：$427）

長者：$394（原價：$548）

優惠有效期：即日起至2024年4月30日

餐廳地址：屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓

👉🏻72折優惠訂座

放題任食優惠【6】六國酒店 ── 野菌酥皮盒、拿破崙任食73折 👉🏻獨家73折優惠訂座

六國酒店以水果和花卉為主題，推出「果漾花語下午茶自助餐」，提供煙三文魚、凍肉及芝士拼盤、鮮果巴馬火腿、蟹肉撻、野菌酥皮盒等鹹點，以及士多啤梨拿破崙、楊枝甘露、Häagen-Dazs雪糕等14款甜點，連水果花茶都係任飲！款款小點都超精緻，而且任食時間長達四小時，絕對可以慢慢食、慢慢打卡！現在預訂更可享73折優惠！

六國酒店—果漾花語下午茶自助餐

成人：$262／位（原價：$361）

小童：$174／位（原價：$240）

優惠有效期：即日至2024年5月26日

餐廳地址：香港灣仔告士打道72號1樓

👉🏻獨家73折優惠訂座

放題任食優惠【7】鮮燒 • 酒屋—2小時任飲任食／暢飲生啤清酒 👉🏻 獨家52折優惠

除了全單半價優惠外，鮮燒 • 酒屋推出2小時任飲任食優惠，可以暢飲1664 Blanc、Sapporo生啤及指定清酒；還有巨峰提子乳酸梳打、百香果梳打等特色飲品！串燒方面，任食餐單提供超過13款串燒選擇，包括雞腿肉串、羊腿肉、雞肉爽、多春魚、牛肉串、豚肉串、日本番薯等，人均亦只需HK$328起！4位訂座慶祝更贈送壽司蛋糕！

鮮燒 • 酒屋—2小時任飲任食

優惠價（不包酒精飲品）：HK$328（原價：HK$656）

優惠價（包酒精飲品）：HK$398（原價：HK$796）

＊每次消費可同時使用多張電子現金券，現金券金額上限為HK$1,000

優惠有效期：即日起至2024年6月30日

餐廳地址：土瓜灣九龍城道10-16A號聯業大廈地下B號舖

👉🏻 獨家52折優惠

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略