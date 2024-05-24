雞煲/酸菜魚/烤魚推介｜正宗川菜6間推介優惠低至55折！人均$80起

雞煲｜酸菜魚｜烤魚｜正宗川菜餐廳推介！香港大部分人「無辣不歡」，川菜更成為麻辣愛好者的首選菜式，尤其酸菜魚、烤魚、麻辣雞煲等更是超人氣之選！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家推薦6間高質又正宗的川菜，有麻辣風雲酸菜魚、炭火風味烤魚等，優惠更低至55折，最平人均$80就食到！即睇內文！



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川菜推介【1】十二味 —— 黑豆花水煮魚／黑豆花鮮椒魚2人套餐人均$80

十二味是香港正宗人氣川菜，最近推出雙人嚐新套餐，2人套餐可享用黑豆花水煮魚及黑豆花鮮椒魚熱菜二選一；以及蒜泥青瓜、酸辣木耳、涼拌馬鈴薯絲涼菜三選一。十二味的調味料由12種香料熬製而成，非常特別，黑豆花鮮椒魚特製的湯底麻辣濃郁；黑豆花水煮魚佈滿辣椒、香辣味層次分明，魚肉及黑豆花口感嫩滑，兩種選擇都令人回味無窮，仲超送飯添！2人套餐現在人均$80就歎到，絕對超值！

十二味 —— 黑豆花水煮魚／黑豆花鮮椒魚2人套餐

優惠價：$160／2位（原價：$205）

優惠有效期：即日起至2024年8月13日

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餐廳地址：中環德己立街 | 堅尼地城 | 西營盤 | 銅鑼灣 | 北角| 筲箕灣東大街 | 香港仔中心4期 | 尖沙咀 | 旺角 | 荔枝角 | 奧海城二期 | 觀塘 | 黃大仙中心南館 | 啟德 | 土瓜灣 | 青衣城二期 | 荃灣如心廣場 | 荃灣千色匯 | 元朗西菁街 | 屯門卓爾廣場 | 石門京瑞廣場 | 將軍澳中心 | 大圍

川菜推介【2】巴辣仔烤魚雞煲 —— 正宗四川烤魚2人套餐獨家7折

巴辣仔烤魚雞煲推出烤魚2人套餐，可選原條江團魚或凌波魚，更有香辣味、酸菜味、蒜香味等多達6款烤魚口味選擇，就連配菜都可以自選，可以因應個人口味選擇！套餐更包含小食、雜菌蔬菜籃及招牌牛肉五重奏拼盤，有雪花牛粒、極上牛小排、特級肥牛片等牛肉，仲有大大杯特飲，用來解渴解辣都一流！

巴辣仔烤魚雞煲 —— 正宗四川烤魚2人套餐

優惠價：$588／2位（原價：$840）

優惠有效期：即日起至2024年8月23日

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餐廳地址：尖沙咀 | 深水埗 | 荃灣 | 屯門 | 元朗 | 粉嶺 | 大埔 | 上水

川菜推介【3】巴辣仔烤魚雞煲 —— 巴辣鮮雞煲＋牛肉五重奏2人套餐人均$199

巴辣仔烤魚雞煲亦有推出雞煲2人套餐，套餐包含涼拌青瓜、涼拌雲耳、麻辣豬爽耳、泡椒雞腳、麻辣豬肚絲其中一款小食；招牌牛肉五重奏拼盤；雜菌蔬菜籃；自家製紫菜響鈴；薯粉及大大杯特飲。重頭戲當然是巴辣鮮雞煲！雞煲有不同辣度可以選擇，由不辣到大辣都得！雖然雞煲只有半隻雞，但有其他拼盤及餐點就肯定夠飽，人均更只需$199！

巴辣仔烤魚雞煲 —— 雞煲2人套餐

優惠價：$398／2位（原價：$568）

優惠有效期：即日起至2024年8月23日

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餐廳地址：尖沙咀 | 深水埗 | 荃灣 | 屯門 | 元朗 | 粉嶺 | 大埔 | 上水

川菜推介【4】麻辣風雲 —— 正宗酸菜魚＋人氣炸饅頭3人套餐獨家55折

麻辣風雲堪稱嗜辣控的天堂，餐廳主打正宗川菜，以酸菜魚為鎮店菜式，深受港人喜愛！麻辣風雲近日推出酸菜魚3人套餐，套餐可選擇水煮魚或酸菜魚，水煮魚可選辣度及麻度，魚肉嫩滑鮮甜，酸菜魚湯底選用自家醃製的酸菜、魚骨及豬骨，更特別選用來自四川的香料及辣椒炮製，令人欲罷不能！除了酸菜魚外，套餐更包含2份小食、2道小菜、炸饅頭及黑糖糍粑，其中炸饅頭更是用「諸葛亮船」盛載，還原草船借箭一幕，好食又打卡able！

麻辣風雲 —— 酸菜魚3人套餐

優惠價：$438／3位（原價：$796）

優惠有效期：即日起至2024年8月13日

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餐廳地址：銅鑼灣駱克道491-499號京都廣場5樓 | 旺角彌敦道628號瓊華中心10樓

川菜推介【5】小魚兒 —— 炭火風味烤魚2人套餐獨家67折

小魚兒是正宗川菜烤魚專門店，主打川菜有烤魚及麻辣香鍋，碳火風味烤海鱸魚更是必食推薦。小魚兒近日推出烤魚二人套餐，炭火風味烤魚除了可以選擇海鱸魚，亦有江團魚及寧波魚，4種口味有辣有不辣，不吃辣的人推薦黃金特濃蒜香豆花；食得辣就要選擇活火山剁椒豆花！烤魚肉身厚實，魚肉新鮮，更有大豆芽、寬粉、雲耳等不少配菜，超豐富！套餐亦包含薑蔥爽魚皮或麻辣涼拌魚皮小食以及焦糖燒菠蘿，滿足味蕾！

小魚兒 —— 炭火風味烤魚2人套餐

優惠價：$398／2位（原價：$594）

優惠有效期：即日起至2024年8月22日

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餐廳地址：尖沙咀金馬倫道16號金馬大廈1樓 | 銅鑼灣波斯富街24-30號寶漢大廈1樓

川菜推介【6】小魚兒 —— 重慶雞煲＋原隻虎蝦2人套餐人均$199

除了烤魚套餐外，小魚兒亦推出惹味重慶雞煲2人套餐，重慶雞煲醬汁夠麻夠辣之餘分量十足，加入了鮮鵝腸、牛黃喉、洋蔥、芫茜等配料，更有原隻虎蝦六隻、精選美國肥牛片、黑毛豬腩片及炸響鈴等打邊爐火鍋食材，盡情食返夠本！套餐亦包含田園蔬菜拼盤、薑蔥爽魚皮或麻辣涼拌魚皮、焦糖燒菠蘿及飲品，人均都只是$199！

小魚兒 —— 重慶雞煲2人套餐

優惠價：$398／2位（原價：$570）

優惠有效期：即日起至2024年8月22日

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餐廳地址：尖沙咀金馬倫道16號金馬大廈1樓 | 銅鑼灣波斯富街24-30號寶漢大廈1樓

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