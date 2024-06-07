S2O潑水音樂節5大看點｜360環迴噴水6.8中環海濱上演｜附門票優惠

全球最大型的潑水音樂派對S2O亞洲潑水音樂節，再度回歸香港！今年S2O主辦單位升級「360 度環迴噴水系統」，連同世界各地的樂者、舞者帶來濕身舞台表演。《香港01》「好食玩飛」記者率先體驗，為大家整合今年S2O潑水音樂節5大亮點和3個進場小貼士，配合國際DJ音樂節拍改變的環迴噴水，世界級陣容歌舞表演，香港特色打卡位等你體驗。



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S2O亞洲潑水音樂節再度在香港中環舉行。（錢伊藍攝）

S2O亞洲潑水音樂節將於6月8日至6月9日，一連兩日在中環海濱活動空間舉辦。該音樂節源自泰國潑水節，以潑水象徵洗去厄運並迎接新的開始，潑水代表祝福，於2015年首次舉辦，每年4月於泰國舉行。現已成為世界上最大型的潑水節慶祝活動，每年都吸引成千上萬來自世界各地的參加者。S2O過往亦曾在多個亞洲地區舉辦，例如日本、韓國、台灣等，今年是第二次在香港舉行。

S2O亞洲潑水音樂節

S2O亞洲潑水音樂節亮點【1】升級「360 度環迴噴水系統」

今年的S2O主舞台以「Hydro Reactor（水動能量裝置）」為主題，全面提升噴水及舞台音響效果。今年S2O將「360 度環迴噴水系統」噴頭全部升級至可轉動噴頭，以每日20 公升水為觀眾帶來「猶如黃雨、紅雨到黑雨」的水動能量，將水撒至主舞台的每個角落。

記者日前就率先體驗效果，雖然所見的並非全面的灑水效果，但已經看到主舞台大片區域被水淋至濕透。升級的噴水系統程式展現多種不同的花式，一時以水柱形式左右橫掃；一時如同水上噴泉般四散。噴水系統亦會因應DJ的電音節拍而改變，當音樂去到副歌或高潮部分，噴水威力會大幅增強，讓大家可以跟隨音樂節奏擺動的同時，驅走炎意。

S2O亞洲潑水音樂節【2】世界級陣容歌舞表演

第二舞台「Summer Beats Stage」將為大家帶來Red Bull Dance Your Style Showcase、Nike Dance Crew舞蹈表演，與及多來自世界各地，別具獨特風格的DJ帶來不同的體驗，例如DJ Lenny Pearce將經典兒歌重新混音爲Remix、Techno 舞曲，令熟悉的音樂變成動感十足的電音舞曲，讓大家可以跟隨舞曲跳動。

第三舞台「Underground Stage」由本地獨立音樂人廠牌SMOOO Records負責，聯同 10 多位位本地 DJ帶來多元音樂種類。因此即使第二、第三舞台是非濕身區域，大家仍然可以在DJ和舞者的歌舞下享受演出。

S2O亞洲潑水音樂節【3】多國美食選擇

除了享受水灑落身上驅走夏日炎炎之意以及歌舞表演之外，場內還有多個美食攤位，包括港式美食香料案內所及華記小食、台式美味小台北城記及倆口小吃、和風美饌 O kome 御米之家、 泰國菜Bapman Thai；和其他國家美食，Pizza Jacomax Pizza、PokeGo 菠蘿魚及 Tsuzuku 的特色冰品和小食、Pigsman和 N+ Burger，聯同酒吧區，各種美食應有盡有。

+ 3

新鮮出爐的芝士牛肉胡椒餅輕輕切開便立刻爆汁，餡料十足。還有拉絲芝士壓餅，一口下去濃郁的芝士味充斥整個口腔。

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S2O亞洲潑水音樂節亮點【4】免費妝容體驗

參加戶外潑水音樂節當然少不了好好打扮一番，上年大受好評的 Glam zone 今年再次坐陣 S2O。明星名人御用髮型師 Sue Cheung 及其團隊會在現場為參加者提供貼 Bling Bling 水鑽和夏日編髮服務。只要在S2O紀念品售賣點即場消費滿指定金額，就可以免費體驗閃亮頭髮造型或者派對閃爍彩妝，名額先到先得。

S2O亞洲潑水音樂節【5】香港特色打卡位

場內還設有「S2O香港站打卡區」，S2O與香港旅遊發展局合作打造出獨具香港特色的霓虹燈牆配上設有模擬噴水裝置的迷你S2O舞台。大家若上載相關照片到社交媒體、關注及hashtag S2OHongKong 和 DiscoverHongKong，就可以換取免費飲品或防水袋。

S2O亞洲潑水音樂節3個進場小貼士

S2O亞洲潑水音樂節進場貼士【1】衣著打扮

由於今年S2O全面升級「360 度環迴噴水系統」，只要進入主舞台，不論站在任何角落都可享受水花四濺的濕身體驗。因此建議避免穿著易吸水質地的服飾如牛仔褲或綿質運動褲等，以免濕水變得笨重。同時大家可以帶備小風褸，以防因初夏晚風清涼而感冒。

S2O亞洲潑水音樂節貼士【2】防水物品

建議大家選擇鞋底有一定厚度並包頭的防水防滑涼鞋，不受地面水漬影響的同時保護腳趾。另外建議大家為手機穿上「雨衣」，在享受夏日狂歡留下紀念的同時保護手機。若來不及準備手機防水袋，亦可以透過打卡活動換領防水袋或到紀念品區選購。

S2O亞洲潑水音樂節貼士【3】預備電子支付工具

由於場內不設現金消費，因此建議大家預先準備好電子支付工具，並預備一個隨身防水小袋放置必需品。

S2O亞洲潑水音樂節 – 香港站

日期 : 2024 年 6 月 8 及 9 日（星期六及日）

時間 : 下午 1 時至晚上 11 時（表演時間：下午 2 時開始）

地點 : 中環海濱活動空間

入口：中環龍和道 9 號 – 金鐘添馬公園入口

入場觀眾 : 18 歲或以上



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