香港國際旅遊展10大著數！$2000日本渡輪票/現金券/8折門票送福袋

香港國際旅遊展2024將於6月13日至16日，一連四日於灣仔會展舉行。今屆旅遊展將有近500個來自世界各地的官方團體及企業參展，推出許多展場限定優惠之餘更有免費贈品等你拎！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合了旅遊展入場全攻略，一文看清如何領取免費贈品、展商優惠、展覽詳情，以及獨家8折門票送福袋優惠！



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香港國際旅遊展2024 500個來自60國家地區機構參展

第38屆香港國際旅遊展將於6月13日至6月16日，一連四天在灣仔會展中心1A-1E館舉行！今屆國際旅遊展以「重新探索世界」為主題，將有近500個來自60個國家或地區的官方展團及獨立機構參展，當中更有8成來自境外及海外！

除了有中國內地、日本、台灣、南韓等熱門旅遊國家外，西班牙、古巴、克羅地亞、南非等地區亦將有企業及官方展團首次來港參展！此外，旅遊展更有郵輪公司及本地旅遊公司等參展，規模超盛大、旅遊產品、有獎遊戲等應有盡有！

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香港國際旅遊展2024

日期：2024年6月13日至6月16日

地址：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1A-1E館



6.14下午開放公眾入場 公眾日早鳥門票8折送福袋

展覽首日及翌日上午（6月13日整日及6月14日上午）為專業日，僅對旅遊業界、商界以及專業人士開放，後兩日半則為公眾日，市民可以購票後直接進場參觀。

公眾日門票原價HK$25，現在透過指定連結購買門票可享8折優惠之餘，更送你獨家福袋一個！福袋內容總值更超過HK$100，絕對超值！福袋數量有限，先到先得，立即透過以下連結了解福袋內容及搶飛！

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第38屆香港國際旅遊展 ITE Hong Kong 2024

公眾日：

6月15日（六） ：10:00 – 19:00

票價：HK$20／位（原價：HK$25）

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6月16日（日） ：10:00 – 17:00

票價：HK$20／位（原價：HK$25）

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旅遊展4大主題 設不同講座／抽獎／遊戲／工作坊

本屆香港國際旅遊展較去年規模更大，重點為「可持續旅遊」、「冰雪旅遊」、「新目的地」及「夜市」等主題，主力推廣深度遊及主題旅遊。展館內將有不同論壇及講座、互動遊戲、抽獎、工作坊等等你參加、了解旅遊目的地的最新資訊！

1A及1B展廳主要為中國內地參展商；1C展廳為香港、澳門、台灣、韓國等亞洲地區展商；1D展廳主要為歐洲、美洲、非洲及中東地區展商；1E展廳為日本展區。

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旅遊展展場10大免費贈品優惠！

旅遊展免費贈品優惠【1】Mitsui O.S.K. Lines 贏日本渡輪船票$2000

於Mitsui O.S.K. Lines攤位Follow & Tag Instagram或Facebook即可參加抽獎，細獎有文件套、便條紙、行李牌等，二獎則是雙人單程東京來往北海道的渡輪船票價值約HK$2000，大獎更有雙人單程大阪來往別府的渡輪船票，而且是新船，超吸引啊！

攤位：X110



旅遊展免費贈品優惠【2】項明生 掟飛鏢贏旅遊禮券$600

項明生的攤位將完成一心旅遊推出掟飛鏢有獎遊戲，只要追蹤指定Facebook專頁並填寫個人資料即可參加掟飛鏢免費大抽獎，大獎更有國際郵輪$600現金券！

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旅遊展免費贈品優惠【3】MTR/HSR 眼明手快贏獎品$200現金券

高鐵將於展覽緊每日10時正起，逢整點可參加「眼明手快贏獎品」活動！每人有一次機會按掣停止閃燈走動，根據閃燈停止的顏色位置贏取獎品！獎品有原子筆、行李袋、旅行套裝等，大獎更可獲得香港中國旅行社HK$200現金券！

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MTR/HSR 眼明手快大獎可獲香港中國旅行社HK$200現金券。（陳映蓉攝）

旅遊展免費贈品優惠【4】JR Central Building/ JR Central Hotels｜免費領取500円優惠券

前往JR Central Building/ JR Central Hotels攤位，即可拎取500日圓優惠券，優惠券可以在JR中央塔或東京車站番街使用。此外，在攤位完成問卷，更可獲得充電線和手提袋，超實用啊！

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JR Central Building/ JR Central Hotels攤位，可拎取500日圓優惠券。（陳映蓉攝）

旅遊展免費贈品優惠【5】韓國觀光公社｜免費個人色彩分析

香港旅遊展都有風靡全韓國的個人色彩分析！韓國觀光公社展場設有個人色彩診斷攤位，每小時最多6人可免費大玩韓國熱門個人色彩測試！展場更設有韓式四格相、玩遊戲贏大禮及更多精彩體驗！一定要試試看！

攤位：R101



旅遊展免費贈品優惠【6】 香港入境事務處｜互動遊戲贏紀念品

香港入境事務處協助在外香港居民小組在今屆旅遊展設置了免觸式互動遊戲區，完成遊戲即可獲得各式各樣的旅行用品作為紀念品，當中包括鋁製行李牌、行李帶、環保袋、環保餐具等，去旅行用就最啱！

攤位：N111



香港入境事務處免觸式互動遊戲區。（陳映蓉攝）

旅遊展免費贈品優惠【7】 東海地區外國人觀光誘致促進協議會岐阜縣部會｜ 免費送吉祥物鎖匙扣

到東海地區外國人觀光誘致促進協議會岐阜縣部會攤位填寫問卷，即可獲得飛驒地區吉祥物Sarubobo（猿寶寶）鎖匙扣！

攤位：X101



旅遊展免費贈品優惠【8】玩轉大灣區 幸運輪贏禮物旅遊保優惠券

玩轉大灣區將於指定時段推出「玩轉幸運輪」抽獎遊戲，轉動輪盤即可獲得指定禮物，禮物有風扇、熊貓公仔、文青袋、旅遊保優惠券等等，mark定時間準備抽獎！

攤位：M121



旅遊展免費贈品優惠【9】日本國兵庫縣 免費送吉祥物掛飾

日本國兵庫縣推出兩種免費活動贏禮物，只要在攤位完成問卷即可贏得但馬精美膠布一份，完成挑戰問題更可獲得兵庫縣吉祥物HABATAN的掛飾及環保袋，非常實用！

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旅遊展免費贈品優惠【10】越南航空 免費遊戲贏大獎

越南航空將有一系列精美禮品和特別大獎，只要答對有關越南地理或名勝問題就有禮物！

攤位：S120



越南航空免費遊戲可贏禮物。（陳映蓉攝）

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香港國際旅遊展2024

日期：2024年6月13日至6月16日

地址：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1A-1E館



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