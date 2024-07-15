書展2024｜門票獨家優惠$5起　免費再入場＋玩盡會展運動、零食展

香港書展2024｜由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第34屆香港書展，將於2024年7月17至23日在香港會議展覽中心舉行，今年書展的年度主題為「影視文學」，從香港閱讀世界：漫遊光影文字間。同場加映，會展同期舉行香港運動消閒波瀾及零食世界兩大活動，大家只要一票在手，就可以參與三大文化展覽。不想排隊買票後才入場？透過《香港01》買門票就可享有這福利，門票價格更低至$5，即睇下文了解。



第34屆香港書展將於7月17至23日舉行。（資料圖片）

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2024香港書展7.17舉行

香港書展將於7月17至23日假會展舉行。今年是第34屆書展，本年度書展主題是「影視文學」，從香港閱讀世界：漫遊光影文字間。書展將舉辦超過600項文化活動，通過介紹影視相關文學作品及書籍，當中包括文學改編影視作品、戲劇劇本、電影文化及影評作品等；讓大家可以通過探索文字與影像的跨文本閱讀，享受文學與光影世界的趣味。

除了書展之外，同期將會舉行香港運動消閒波瀾及零食世界兩大活動，大家只要一票在手，就可以參與三大夏日文化消閒盛事，享受閱讀、運動、消閒及選購零食的樂趣。

文藝廊——展示經典劇本手稿

今年「文藝廊」將展出「年度主題推介作家」李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等，除李敏及陳韻文外，其餘作家會在書展與觀眾交流，讓大家可以從不同角度閱讀他們的作品。

今年還增設「經典改編影視作品」及「焦點導演」展區。「焦點導演」展示王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華及關錦鵬的精選作品。當中，關錦鵬、卓亦謙、何爵天將會出席書展講座。

「經典改編影視作品」則展出多位著名作家：亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲的原著小說，以及相關改編電影的精選短片、海報、電子書及主題曲等，例如《流金歲月》、《胭脂扣》等經典作品。

八大講座系列——《九龍城寨》、《繁花》作家出席座談

今年書展設八大講座系列包括「年度主題」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化歷史」、「寫意生活」和「心靈勵志」。

當中「年度主題講座系列」有《九龍城寨》原著作者余兒分享其創作小說的心路歷程及《九龍城寨》改編為漫畫及電影的點滴及挑戰等。另外，「名作家講座系列」邀請中國先鋒小說領軍人物蘇童、憑小說《繁花》榮獲魯迅文化獎年度小說獎的金宇澄，以及「東北文藝復興三傑」之一的班字等作家，出席書展開講分享他們的創作心得。

AI互動裝置創作《無間道》經典電影新畫面

「世界文化藝術廊」除了展示來自中國內地、香港及台灣的作品外，還會展示阿根廷、哥倫比亞、捷克、法國等多地的展品。

另外，展區更特設人工智能互動裝置，入場人士可透過輸入指定的關鍵字，生成環球影視作品，包括《花樣年華》、《無間道》、《功夫》、《銀翼殺手》及《千與千尋》等，所創作成的經典電影新畫面。同時，展區亦設互動地圖，展示電影的取景地及相關影視作品的點滴。

「香港運動消閒博覽」、「零食世界」同期舉行

適逢四年一度體壇盛事奧運在即，「香港運動消閒博覽」特別帶來多項精選運動消閒產品及體驗，例如結合有氧、重訓、拉筋等功能的智能健康機，以及為銀髮市場而設的太極推手機械人。此外，大家入場後可以在會場的即影即有攤位，為備戰巴黎奧運的香港健兒打氣。

「零食世界」網羅超過1,200款來自各地的零食，並分成六大展區，包括「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」，為大家呈獻各種經典味道、健康之選及來自世界各地的小食。

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1) 7月19-21日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月22日（星期一）晚上7時後



*此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）

香港書展2024資料

日期：7月17日至7月23日

地點：灣仔香港會議展覽中心

地址：香港灣仔博覽道1號

開放時間：7月17日至7月22日：10:00-22:00／7月23日：09:00-17:00



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