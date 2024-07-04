M+貝聿銘展覽｜建築大師400+珍貴繪圖/手稿/未完作品｜附購票方法

大部份香港人對「貝聿銘」這名字都絕不陌生，貝聿銘曾經設計多個標誌性的建築物，包括華盛頓國家美術館東館、巴黎大羅浮宮、香港中銀大廈和多哈伊斯蘭藝術博物館。最近M+推出首個貝聿銘（1917–2019）全面回顧展「貝聿銘：人生如建築 」，透過貝聿銘珍貴的建築繪圖、草圖、錄像、模型，帶大家深入地了解這位美籍華裔建築大師的傳奇一生。



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M+「貝聿銘：人生如建築」（M+）

當大家打開銀包，翻出一張中國銀行的鈔票，就可以看到中國銀行標誌性的象徵「中銀大廈」。中銀大廈曾經是亞洲最高的摩天大廈，而這個標誌性的建築物由被譽為「現代主義建築的最後大師」貝聿銘所設計。相信大家對貝聿銘的名字不陌生，但對於他建築人生、事業呢？這次M+特別展覽「貝聿銘：人生如建築」將帶大家了解貝聿銘的一生及他的建築。

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貝聿銘向一位俄克拉荷馬市官員講解他對該市新市中心的發展提案（M+）

M+特別展覽「貝聿銘：人生如建築」｜展覽六大主題

貝聿銘的人生跟事業，由權力關係、複雜的地緣政治、文化傳統和世界各地千姿百態的城市風格互相交織而成，因此「貝聿銘：人生如建築 」展覽將會分成六大主題，包括「貝聿銘的跨文化底蘊」、「房地產和都市重建」、「藝術與公共建築」、「權力、政治與賞識青睞」、「物料改良與結構創新」和「以設計重新解讀歷史」，這些主題將貝聿銘的作品，與社會、文化及其人生軌跡交相對照，顯示建築和生活之密不可分。

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「貝聿銘：人生如建築」展覽現場，2024 年（圖片由 M+提供）

M+特別展覽「貝聿銘：人生如建築」｜重現未完的建築項目

展覽會展出貝聿銘一系列繪圖、草圖、錄像、模型、相片和多項檔案紀錄，當中不少為首次曝光。更與香港大學和香港中文大學的建築學院合作，把貝聿銘建成和未實現的項目透過模型展現於大家眼前。

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M+特別展覽「貝聿銘：人生如建築」｜當代攝影師看經典建築

邀請新一代的攝影師何兆南、久保田奈穗、李國民、喬瓦娜．席爾瓦、穆罕默德．薩姆吉、田方方和米田知子，帶大家以當代眼光欣賞貝聿銘的建築作品。

貝聿銘站於麻薩諸塞州多切斯特的甘迺迪總統圖書館暨博物館外（Ted Dully/The Boston Globe via Getty Images，圖片由M+提供）

M+特別展覽「貝聿銘：人生如建築」

展期：2024年6月29日2025年1月5日

地點：九龍博物館道38號西九文化區M+西展廳

票價：（正價門票）港幣160元；（特惠門票*）港幣80元

*特惠門票適用於全日制學生、7至11歲兒童、60歲或以上長者、殘疾人士（與一名陪同者）以及綜合社會保障援助受助人。



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